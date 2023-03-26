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Факти / Світ / Росія

У Білому домі розповіли, чи переміщував Путін будь-яку ядерну зброю до Білорусі

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Джон Кірбі
Фото: Getty Images

Сполучені Штати Америки не бачили жодних ознак того, що Росія переміщувала ядерну зброю до сусідньої Білорусі.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі.

– Ми не бачили жодних ознак того, що він (президент Росії Володимир Путін – Ред.) виконав цю обіцянку або переміщував будь-яку ядерну зброю, – сказав Кірбі.

Також представник адміністрації Байдена зазначив, що США “доведеться просто спостерігати, до чого це йде”.

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Раніше глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що ЄС запровадить санкції у відповідь на розміщення тактичної ядерної зброї РФ на території Білорусі.

Своєю чергою НАТО розкритикувало Москву за “небезпечну та безвідповідальну” ядерну риторику.

Речник блоку зазначив, що Росія постійно порушувала свої зобов’язання щодо контролю над озброєннями, зокрема, нещодавно призупинивши свою участь у новому договорі про СНО.

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Джерело: CNN
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