У Білому домі розповіли, чи переміщував Путін будь-яку ядерну зброю до Білорусі

Березень, 26 в 19:55

Сполучені Штати Америки не бачили жодних ознак того, що Росія переміщувала ядерну зброю до сусідньої Білорусі.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі.

– Ми не бачили жодних ознак того, що він (президент Росії Володимир Путін – Ред.) виконав цю обіцянку або переміщував будь-яку ядерну зброю, – сказав Кірбі.

Також представник адміністрації Байдена зазначив, що США “доведеться просто спостерігати, до чого це йде”.

Зараз дивляться

Раніше глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що ЄС запровадить санкції у відповідь на розміщення тактичної ядерної зброї РФ на території Білорусі.

Своєю чергою НАТО розкритикувало Москву за “небезпечну та безвідповідальну” ядерну риторику.

Речник блоку зазначив, що Росія постійно порушувала свої зобов’язання щодо контролю над озброєннями, зокрема, нещодавно призупинивши свою участь у новому договорі про СНО.