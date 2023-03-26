ЄС запровадить санкції у відповідь на розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі – Боррель

Березень, 26 в 18:53

Європейський Союз запровадить санкції у відповідь на розміщення російської тактичної ядерної зброї на території Білорусі.

Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

– Розміщення в Білорусі російської ядерної зброї означало б безвідповідальну ескалацію і загрозу європейській безпеці. Білорусь все ще може зупинити це, це її вибір, – написав він у Twitter.

Боррель наголосив, що ЄС готовий відповісти подальшими санкціями.

Зараз дивляться

#Belarus hosting Russian nuclear weapons would mean an irresponsible escalation & threat to European security. Belarus can still stop it, it is their choice. The EU stands ready to respond with further sanctions. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 26, 2023

25 березня Путін заявив, що планує розмістити ядерну зброю у Білорусі нібито на прохання Лукашенка. За його словами, до 1 липня у Білорусі завершать будівництво сховища для тактичної ядерної зброї.

У зв’язку із заявою Путіна МЗС України вимагає негайно скликати позачергове засідання Ради Безпеки ООН.