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Факти / Світ / Росія

ЄС запровадить санкції у відповідь на розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі – Боррель

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Жозеп Боррель
Фото: Depositphotos

Європейський Союз запровадить санкції у відповідь на розміщення російської тактичної ядерної зброї на території Білорусі.

Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

– Розміщення в Білорусі російської ядерної зброї означало б безвідповідальну ескалацію і загрозу європейській безпеці. Білорусь все ще може зупинити це, це її вибір, – написав він у Twitter.

Боррель наголосив, що ЄС готовий відповісти подальшими санкціями.

Зараз дивляться

25 березня Путін заявив, що планує розмістити ядерну зброю у Білорусі нібито на прохання Лукашенка. За його словами, до 1 липня у Білорусі завершать будівництво сховища для тактичної ядерної зброї.

У зв’язку із заявою Путіна МЗС України вимагає негайно скликати позачергове засідання Ради Безпеки ООН.

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Заява Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі: реакція світу та яка загроза для України

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