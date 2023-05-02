РФ змінила риторику, щоб заспокоїти росіян перед контрнаступом ЗСУ – ISW

У Росії почали активніше описувати удари по Україні.

Таку зміну в риториці Міноборони Росії помітили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

На переконання експертів, у РФ наразі всіляко намагаються зобразити проактивний підхід на тлі стурбованості, що все більше охоплює російський інформаційний простір через контрнаступ Збройних сил України.

Зокрема, після того, як уночі проти 1 травня дев’ять російських літаків стратегічної авіації Ту-95 та два Ту-160 завдали по Україні 19 ракетних ударів, у Міністерстві оборони Росії заявили про ураження українських військово-промислових об’єктів та успішне руйнування виробництва військової сировини.

Водночас російські блогери стверджували, що ракети уразили українські системи протиповітряної оборони та транспортний вузол у Павлограді.

Нагадаємо, що речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат після атаки вночі 1 травня відзначив, що російські Ту-95 та Ту-160 несли набагато менше ракет, ніж максимально можливо.

Це свідчить про те, що Росія продовжує боротися з адекватним виробництвом таких боєприпасів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 433-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело : ISW

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