Паради до 9 травня скасували в шести регіонах РФ: британська розвідка назвала причину

У низці регіонів Росії скасували традиційні паради до 9 травня “із міркувань безпеки”. Справжньою ж причиною може бути побоювання протестів та проявів невдоволення через війну в Україні.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

Паради до Дня перемоги 9 травня скасовано в шести регіонах РФ, 21 місті, а також на території тимчасово окупованого Криму. Російська влада пояснює таке рішення “міркуваннями безпеки”.

За інформацією розвідки, святкування 9 травня в Москві, найімовірніше, відбудеться, але в меншому масштабі. Водночас прийому російського диктатора Володимира Путіна після параду не буде (востаннє його організовували ще в 2019 році).

Скасували в РФ і пропагандистську акцію Безсмертний полк, яка зазвичай проходила 9 травня. Крім того, в Росії цього року не відбудуться Армійські міжнародні ігри: ймовірно, через великі втрати у війні проти України.

За оцінкою британської розвідки, “атака” дронів на Кремль всього за кілька днів до 9 травня показала вразливість РФ. Також ймовірно, що, ухвалюючи рішення про скасування парадів, російська влада врахувала потенційну ймовірність протестів та інших форм вираження невдоволення через війну в Україні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 6 May 2023.

Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/7fNDKdzCOF

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/lsD4aRxEH2

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 6, 2023