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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Паради до 9 травня скасували в шести регіонах РФ: британська розвідка назвала причину

Парад у Москві 9 травня
Фото: Getty Images

У низці регіонів Росії скасували традиційні паради до 9 травня “із міркувань безпеки”. Справжньою ж причиною може бути побоювання протестів та проявів невдоволення через війну в Україні.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

Паради до Дня перемоги 9 травня скасовано в шести регіонах РФ, 21 місті, а також на території тимчасово окупованого Криму. Російська влада пояснює таке рішення “міркуваннями безпеки”.

За інформацією розвідки, святкування 9 травня в Москві, найімовірніше, відбудеться, але в меншому масштабі. Водночас прийому російського диктатора Володимира Путіна після параду не буде (востаннє його організовували ще в 2019 році).

Скасували в РФ і пропагандистську акцію Безсмертний полк, яка зазвичай проходила 9 травня. Крім того, в Росії цього року не відбудуться Армійські міжнародні ігри: ймовірно, через великі втрати у війні проти України.

За оцінкою британської розвідки, “атака” дронів на Кремль всього за кілька днів до 9 травня показала вразливість РФ. Також ймовірно, що, ухвалюючи рішення про скасування парадів, російська влада врахувала потенційну ймовірність протестів та інших форм вираження невдоволення через війну в Україні.

– Удар БпЛА по Кремлю за кілька днів до Дня перемоги свідчить про зростання вразливості Росії до таких атак і майже напевно підвищив сприйняття загрози російським керівництвом у зв’язку з подіями, присвяченими 9 травня. Можливість протестів і невдоволення війною в Україні також, ймовірно, вплинула на розрахунки російського керівництва, – наголошується в звіті.

Нещодавно в британській розвідці повідомляли, що влада РФ скасувала пропагандистську акцію Безсмертний полк до 9 травня, щоб не демонструвати масштаби втрат у повномасштабній війні проти України.

Водночас аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що РФ використовує “атаку” дронів на Кремль 3 травня, щоб скасувати якомога більше парадів до 9 травня. В ISW вважають, що так російське керівництво хоче приховати деградацію своєї армії.

9 Травня, Війна в Україні, Велика Британія, Парад, Розвідка, Російська агресія
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