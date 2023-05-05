Показувати нічого – ISW про намагання РФ скасувати паради 9 травня через атаку БпЛА

Російські чиновники використовують удар безпілотника по Кремлю 3 травня, щоб скасувати якомога більше парадів до Дня Перемоги 9 травня.

Таку версію висувають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Наразі вже в 21 російському місті та в окупованому Криму без офіційних пояснень, “із міркувань безпеки” чи “турбуючись про учасників так званої спеціальної військової операції” скасовано паради.

– Кремль, імовірно, сподівається обмежити типові заходи 9 травня, щоб приховати деградацію російської армії, – вважають американські аналітики.

Такі заходи, додають експерти ISW, мають демонструвати передову російську військову техніку.

Але нині значна частина техніки або в критичному стані, або знищена за понад 14 місяців виснажливих боїв.

Аналітики Інституту вивчення війни припускають, що, крім іншого, у Кремлі, очевидно, побоюються, що заходи до 9 травня можуть спровокувати негативну реакцію росіян через значні втрати РФ у війні проти України.

У попередньому своєму зведенні ISW заявляв, що Кремль використовуватиме удар безпілотника, щоб представити війну в Україні як екзистенційну загрозу для Росії.

Нагадаємо, що нібито атака безпілотників на кремлівську резиденцію президента РФ Володимира Путіна в Москві сталася вночі 3 травня.

У Росії відразу звинуватили в “спробі замаху на Путіна” українську сторону.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 436-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ISW

Фото: Міноборони Росії

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