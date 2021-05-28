У ЄС вважають можливим підвищення рівня напруженості у відносинах з Росією через ситуацію зі скасуванням європейських рейсів до Москви, але поки що спостерігають за ситуацією.

Про це заявив очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони в Лісабоні.

– Вчора з’явилися новини про перешкоди для вильотів європейських літаків до Москви. Це значне порушення повітряного руху. Однак ми поки що не знаємо, чи буде це відбуватися час від часу або це загальна норма від російської влади, щоб змусити європейські літаки пролітати над Білоруссю. Нам доведеться почекати і подивитися, щоб вжити заходів, – розповів Жозеп Боррель.

Ця ситуація створює ризик ескалації напруженості у відносинах між ЄС та РФ.

– Ризик ескалації завжди існує… Ми спостерігаємо за цим, – додав він.

Закриття авіапростору для Білорусі

Через посадку літака у Мінську і затримання опозиціонера Романа Протасевича низка країн затвердили заходи проти Білорусі.

Зокрема, йдеться про закриття неба для білоруських літаків.

Детальніше про обмеження авіасполучення з Білоруссю читайте на Фактах ICTV.

Джерело: The European Council