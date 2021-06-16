Литва вимагає від Росії компенсації за радянську окупацію

Литовський Сейм ухвалив резолюцію, в якій вимагає від Росії відшкодування збитків від радянської окупації. За документ проголосували 103 члени парламенту.

Ухвалили резолюцію у зв’язку з 80-ю річницею початку сталінських депортацій у Литві. У документі зазначають, що необхідно вимагати відшкодування збитків від окупації саме з Російської Федерації як правонаступниці Радянського Союзу.

Також його автори пропонують продовжити історичні розслідування злочинів тоталітарних режимів проти людяності і військових злочинів. На їхню думку, це допоможе забезпечити імунітет суспільства і держави до дезінформації, яку поширюють ворожі країни.

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Крім того, резолюція закликає звільнити публічний простір у Литві від символів, що втілюють тоталітарні режими.

Репарації від РФ

На початку червня Кабінет міністрів затвердив стратегію, яка передбачає, що крім деокупації і припинення агресії, Україна вимагатиме від Росії репарації за завдану шкоду на окупованих територіях.

Крім того, Київ використовуватиме усі наявні міжнародні механізми, щоб посилити тиск санкцій на РФ та змусити її припинити порушення прав і свобод людини на цих територіях.

Джерело: LRT Новини