Одного разу це станеться – МЗС Польщі про вступ України до НАТО

Замміністра МЗС Польщі Марчин Пшидач запевнив, що Україна робить усе можливе для вступу в Альянс і обов’язково вступить до НАТО з часом.
Пшидач наголосив, що питання вступу України до НАТО стоїть на порядку денному з 1998 року і це лише питання часу.
– Одного разу це станеться. Україна робить все можливе, щоб домогтися необхідних цілей, – розповів політик.
Пшедач також нагадав, що Євросоюз ще у 2016 році ухвалив документ у якому йдеться про п’ять принципів відносин з РФ, серед яких є і вибірковий діалог з Російською Федерацією.
Серед принципів також підтримка моніторингу дотримання прав людини в Росії та мінських угод, заявив Марчин Пшидач.
Замміністра закордонних справ Польщі звернув увагу на ескалацію конфлікту на Донбасі з боку Росії, агресивні дії на Кримському півострові, втручання у внутрішні справи Білорусі та кібератаки на польських політиків.
– Це їх позитивна атмосфера для створення діалогу на високому рівні? , – додав посадовець.
Читайте: