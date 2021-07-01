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Софія Зінов'єва |

Одного разу це станеться – МЗС Польщі про вступ України до НАТО

Одного разу це станеться – МЗС Польщі про вступ України до НАТО

Замміністра МЗС Польщі Марчин Пшидач запевнив, що Україна робить усе можливе для вступу в Альянс і обов’язково вступить до НАТО з часом.

Пшидач наголосив, що питання вступу України до НАТО стоїть на порядку денному з 1998 року і це лише питання часу.

– Одного разу це станеться. Україна робить все можливе, щоб домогтися необхідних цілей, – розповів політик.

Пшедач також нагадав, що Євросоюз ще у 2016 році ухвалив документ у якому йдеться про п’ять принципів відносин з РФ, серед яких є і вибірковий діалог з Російською Федерацією.

Серед принципів також підтримка моніторингу дотримання прав людини в Росії та мінських угод, заявив Марчин Пшидач.

Замміністра закордонних справ Польщі звернув увагу на ескалацію конфлікту на Донбасі з боку Росії, агресивні дії на Кримському півострові, втручання у внутрішні справи Білорусі та кібератаки на польських політиків.

– Це їх позитивна атмосфера для створення діалогу на високому рівні? , – додав посадовець.

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Фото: Pexels

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