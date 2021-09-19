У столиці Афганістану – Кабулі жінкам, які працюють в органах міської влади, наказали не виходити на роботу і залишатися вдома.

Відповідне розпорядження озвучили представники радикального ісламістського руху Талібан, котрий зараз контролює місто та країну.

Працювати дозволили лише тим жінкам, яких неможливо замінити на їхніх посадах чоловіками (наприклад, працівницям деяких конструкторських та інженерних відділів, а також громадських вбиралень для жінок).

Нове рішення талібів не дозволить більшості жінок у Кабулі вийти на роботу. Це свідчить про те, що Талібан, який захопив місто минулого місяця, нав’язує своє суворе тлумачення ісламу місцевим жителям, попри початкові обіцянки бути толерантними.

Останнім часом таліби видали кілька розпоряджень, які обмежили права жінок та дівчат в Афганістані.

Наприклад, афганські дівчата не змогли повернутися до навчання в середній школі: уроки наразі дозволено відвідувати лише хлопцям. Крім того, до навчального процесу допустили лише вчителів-чоловіків.

Студенток університетів поінформували, що вони мають навчатися окремо від чоловіків, а також мають дотримуватися суворого дрес-коду.

А на початку вересня Талібан заборонив жінкам, зокрема й спортсменкам із національних збірних Афганістану, займатися спортом.

Також днями таліби розформували в Афганістані міністерство з прав жінок, замінивши його так званим міністерством пропаганди чеснот і запобігання пороку, якому було доручено забезпечувати дотримання ісламських норм.

У неділю трохи більше десятка жінок влаштували протест біля міністерства, тримаючи невеликі плакати із закликом дозволити їм брати участь у суспільному житті.

– Суспільство, в якому жінки неактивні, – це мертве суспільство, – було написано на плакатах.

Акція тривала близько 10 хвилин, після чого жінки сіли в автомобіль і поїхали, оскільки поблизу за їхніми діями спостерігали таліби.

Протягом останнього часу бойовики Талібану силою подавили кілька протестів жінок.

У період правління талібів у 1990-х роках жінкам та дівчатам також забороняли відвідувати школи та університети, працювати та брати активну участь у суспільному житті.

Після усунення їх від влади в 2001 році фіксувався прогрес у навчанні в Афганістані серед дівчат та жінок.

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Джерело: Associated Press, The Guardian

Фото: Associated Press