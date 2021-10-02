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Анастасія Рогожінська |

У рюкзаку принесла алкоголь: у Польщі 10-річна дівчинка прийшла на уроки п’яною

школярі, діти, школа

У Польщі школярка, якій десять років, прийшла на навчання у стані алкогольного сп’яніння. У її рюкзаку виявили пляшку з алкоголем.

Інцидент стався в одній із початкових шкіл міста Ломжа. Про це повідомляє польське видання Wiadomosci.

Згодом помічниця комісара міського відділення поліції в Ломжі Юстина Яновська підтвердила інформацію, про те, що дівчинка прийшла на уроки п’яною.

За її словами, дитина перебувала в школі в стані алкогольного сп’яніння. Водночас алкотестер показав у неї 0,5 проміле алкоголю.

За попередніми даними, алкоголь, ймовірно, школярка вживала безпосередньо у навчальному закладі. Адже у її сумці знайшли випивку.

Наразі правоохоронці встановлюють, звідки дитина взяла алкоголь. А саму справу розглядатиме польський суд із сімейних справ.

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Джерело: Wiadomosci

Фото: Depositphotos

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