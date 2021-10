Російський опозиційний політик Олексій Навальний став лауреатом премії За свободу думки імені Андрія Сахарова 2021 року.

Відповідне рішення було сьогодні ухвалено на засіданні Європейського парламенту.

Європарламентарі присудили премію Сахарова Навальному за його протидію режиму президента Росії Володимира Путіна, боротьбу за права людини та основні свободи в РФ.

У шорт-лист премії Сахарова, окрім Навального, також потрапили: група афганських жінок (11 правозахисниць) та колишня тимчасово виконуюча обов’язки президента Болівії Жанін Аньєс (була заарештована у своїй країні за звинуваченням у нібито підготовці державного перевороту).

Церемонія нагородження премією Сахарова відбудеться 15 грудня у Страсбурзі (Франція).

MEPs have awarded Russian opposition politician and anti-corruption activist Alexei Navalny the European Parliament’s 2021 Sakharov Prize for Freedom of Thought. Press release → https://t.co/ogwHISfBr1 pic.twitter.com/3J4ued51kt

