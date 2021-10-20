Російський опозиційний політик Олексій Навальний став лауреатом премії За свободу думки імені Андрія Сахарова 2021 року.

Відповідне рішення було сьогодні ухвалено на засіданні Європейського парламенту.

Європарламентарі присудили премію Сахарова Навальному за його протидію режиму президента Росії Володимира Путіна, боротьбу за права людини та основні свободи в РФ.

– Він послідовно веде кампанію проти корупційного режиму Володимира Путіна. Через свої акаунти в соціальних мережах і політичні кампанії Навальний допомагає викривати зловживання і мобілізувати підтримку мільйонів людей по всій Росії. За це його отруїли і кинули до в’язниці. Присуджуючи премію Сахарова Олексію Навальному, ми визнаємо його величезну особисту хоробрість і підтверджуємо непохитну підтримку його негайного звільнення, – наголосив голова Європарламенту Давід Сассолі.

У шорт-лист премії Сахарова, окрім Навального, також потрапили: група афганських жінок (11 правозахисниць) та колишня тимчасово виконуюча обов’язки президента Болівії Жанін Аньєс (була заарештована у своїй країні за звинуваченням у нібито підготовці державного перевороту).

Церемонія нагородження премією Сахарова відбудеться 15 грудня у Страсбурзі (Франція).

MEPs have awarded Russian opposition politician and anti-corruption activist Alexei Navalny the European Parliament’s 2021 Sakharov Prize for Freedom of Thought. Press release → https://t.co/ogwHISfBr1 pic.twitter.com/3J4ued51kt — European Parliament (@Europarl_EN) October 20, 2021

Що відомо про премію Сахарова

Премія За свободу думки імені Андрія Сахарова щороку присуджується Європарламентом. Вона була започаткована 1988 року на честь людей і організацій, які захищають права людини та основні свободи.

Премія отримала свою назку на честь радянського фізика і політичного дисидента Андрія Сахарова.

Призовий фонд премії становить 50 тис. євро.

Першим лауреатом премії став президент ПАР, борець з режимом апартеїду Нельсон Мандела (у 1988 році).

Минулого року Європарламент присудив премію демократичній опозиції Білорусі. А в 2018 році її отримав український режисер Олег Сенцов, котрого на той час утримували у в’язниці в Росії.

Що відомо про Олексія Навального

Олексій Навальний – російський опозиційний політик. Він відомий як організатор масових мітингів проти корупції в Росії, а також проти режиму президента РФ Володимира Путіна.

У серпні 2020 року Навального отруїли: опозиціонеру стало зле у літаку, коли він повертався з Томська у Москву. Літак вимушено посадили в Омську, а політика терміново госпіталізували.

Через кілька днів Навального перевезли у берлінську клініку Шаріте. Під час експертизи в Німеччині з’ясувалося, що опозиціонера отруїли Новачком – забороненою нервово-паралітичною речовиною.

За даними розслідувачів, замах на Навального здійснила в Томську група з восьми оперативників ФСБ з секретного підрозділу.

Після лікування у Німеччині Навальний повернувся до Росії, де його затримали силовики. 2 лютого 2021 року суд виніс вирок у справі Ів Роше, замінивши умовний термін опозиціонеру на реальні 3,5 роки позбавлення волі.