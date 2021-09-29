У Кабулі (Афганістан) студенткам та викладачкам заборонили повертатися до навчального процесу в місцевому університеті.

Відповідне оголошення зробив новий ректор Кабульського університету Мухаммад Ашраф Гайрат, якого призначили бойовики радикального ісламістського руху Талібан.

За його словами, жінкам заборонено навчатися або викладати в навчальному закладі, допоки там не буде створено так зване ісламське середовище.

– Поки справжнє ісламське середовище не буде забезпечене для всіх, жінкам не дозволять відвідувати університети або працювати там. Іслам передусім, – йдеться в заяві.

Днями Гайрат також повідомляв, що університет працює над планом з організації навчання студенток, однак не уточнив, коли його буде завершено.

– Через брак викладачів-жінок ми працюємо над планом, щоб викладачі-чоловіки могли навчати студенток через завіси в аудиторіях. Таким чином буде створено ісламське середовище для отримання освіти студентками, – стверджував новий ректор Кабульського університету.

Крім того, Гайрат озвучив власне бачення майбутнього цього навчального закладу. За його словами, Кабульський університет має стати центром, де навчатимуться справжні мусульмани зі всього світу, а сучасну науку слід ісламізувати.

Зміна ректора Кабульського університету раніше викликала шквал критики через відсутність у Гайрата потрібної кваліфікації.

Раніше цього місяця студенток університетів в Афганістані поінформували, що вони мають навчатися окремо від чоловіків, а також мають дотримуватися суворого дрес-коду.

Після захоплення влади в Афганістані Талібан нав’язує місцевим жителям своє суворе тлумачення ісламу, попри початкові обіцянки бути толерантними. Таліби запевняли, що жінкам дозволять працювати та навчатися, проте в рамках шаріату (ісламської законодавчої системи).

У період правління талібів у 1996-2001 роках жінкам та дівчатам також забороняли відвідувати школи та університети, працювати та брати активну участь у суспільному житті.

Інші обмеження в Афганістані

Останнім часом таліби видали кілька розпоряджень, які обмежили права місцевих жителів, зокрема жінок та дівчат.

Наприклад, афганські дівчата не змогли повернутися до навчання в середній школі: уроки наразі дозволено відвідувати лише хлопцям. Крім того, до навчального процесу допустили лише вчителів-чоловіків.

На початку вересня Талібан заборонив жінкам, зокрема й спортсменкам із національних збірних Афганістану, займатися спортом.

Також таліби розформували в Афганістані міністерство з прав жінок, замінивши його так званим міністерством пропаганди чеснот і запобігання пороку, якому було доручено забезпечувати дотримання ісламських норм.

А перукарям заборонили голити або стригти бороди чоловікам: за порушення обіцяють карати.

Один із засновників руху Талібан мулла Нуруддін Турабі вже заявив, що в Афганістан повернуться суворі покарання, зокрема катування, ампутації рук і страти

Фото: Associated Press