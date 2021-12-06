Повалену лідерку М’янми Аун Сан Су Чжі засудили до чотирьох років ув’язнення. Це перший вирок із серії вироків, за якими вона може бути засуджена до довічного ув’язнення.

Її визнали винною за звинуваченням у підбурюванні до інакомислення та порушенні правил Covid-19 згідно із законом про стихійні лиха.

Загалом Су Чжі висувають 11 звинувачень, які вона усі заперечує. Її прихильники вважають судилище над нею політичним.

Вона перебувала під домашнім арештом з лютого, коли військові почали переворот, поваливши її обраний цивільний уряд та затримавши лідерів.

Поки що не зрозуміло, коли Су Чжі відправлять до в’язниці і чи буде це зроблено взагалі.

Співобвинувачений Він М’їнт, колишній президент і союзник Су Чжі з партії Національна ліга за демократію (НЛД), також був ув’язнений у понеділок на чотири роки за тими ж звинуваченнями.

Наприкінці жовтня військові М’янми засудили до 20 років позбавлення волі помічника Аун Сан Су Чжі – У Він Хтейна.

Після військового перевороту у М’янмі 1 лютого 2021 року владу у країні захопила армія та генерал Мін Аун Хлайн. Військові виступили проти уряду Аун Сан Су Чжі, партія якої здобула перемогу на виборах у листопаді 2020 року.

Після цього у країні спалахнули протести, які переросли у сутички із військовими. Силовики розпочали масові розстріли демонстрантів, жертвами яких стали понад 700 людей.