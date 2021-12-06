Американські офіційні особи обмірковують широкий набір санкцій проти Росії напередодні телефонної розмови президентів США та РФ.

За інформацією джерел, наближених до учасників дискусії, обмеження стосуватимуться найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна. Санкції покликані втримати його від вторгнення до України.

Відомо, що нові економічні санкції можуть бути спрямовані на різні сектори та можуть стосуватись виробників енергії, російських банків та провідних російських олігархів.

Останнім, зокрема, можуть обмежити можливість подорожувати та потенційно відрізати доступ до американських банківських і кредитних систем.

Два джерела, наближені до американських офіційних осіб, зазначають, що серед варіантів, які обмірковуються, є також відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT, що передбачено рекомендаціями Європарламенту щодо вибудовування довгострокової стратегії ЄС у відносинах із РФ.

Триває серйозна дискусія й щодо відмови російським виробникам енергії в боргових ринках.

– Ми зібрали досить агресивний пакет. Якщо Росія вторгнеться в Україну, США і Європа введуть найгірші економічні санкції, які коли-небудь були запроваджені, – зазначив один із американських чиновників.

Нині відомо, що остаточні рішення щодо запровадження нових санкцій не ухвалені. Поки адміністрація Байдена задля координації дій веде перемовини з цього питання з європейськими партнерами, які мають більш тісні економічні відносини з Росією.

Телефонна розмова президента США Джо Байдена та очільника РФ Володимира Путіна відбудеться 7 грудня.

Причиною дзвінка стало нарощування російських військ на українському кордоні, що розглядається як ознака потенційного вторгнення.

Після розмови з очільником Кремля Джо Байден має намір поспілуватись із президентом України Володимиром Зеленським.