Десятки біженців народу рохінджа, які зараз проживають у Великій Британії та США, подали судовий позов проти корпорації Facebook, звинувативши техгіганта в тому, що він дозволив у М’янмі поширювати ненависницькі висловлювання проти них.

Люди вимагають понад $150 млрд як компенсацію, стверджуючи, що платформи Facebook пропагують насильство проти мусульманської меншини.

Компанію звинувачують у тому, що вона багато років дозволяла поширювати інформацію проти рохінджа.

У Великій Британії юридична фірма, що представляє інтереси деяких біженців, написала до Facebook листа, в якому йдеться:

– Алгоритми Facebook посилили розпалювання ненависті щодо народу рохінджа. Компанія не залучила модераторів, які знали про політичну ситуацію в М’янмі. Компанія не видалила повідомлення або акаунти, які закликали до насильства щодо рохінджа. Facebook не зміг вжити належних та своєчасних заходів щодо нерозповсюдження ненависницької інформації, попри попередження з боку благодійних організацій та ЗМІ. У США юристи подали позов проти Facebook, звинувативши його в тому, що він готовий торгувати життям народу рохінджа для кращого проникнення на ринок невеликої країни в Південно-Східній Азії.

У листі наводяться цитати з повідомлень у Facebook, які вказують на розпалювання ненависті до рохінджа, наприклад, повідомлення від 2013 року:

– Ми повинні боротися з ними, як Гітлер зробив із євреями. – Залийте пальне і підпаліть, щоб вони швидше зустріли Аллаха.

Facebook має понад 20 млн користувачів у М’янмі. Для багатьох людей соціальні мережі – це основний і єдиний спосіб отримувати новини та ділитися ними.

У 2018 році Facebook визнав, що недостатньо зробив для запобігання підбурюванню до насильства та розпалювання ненависті щодо рохінджа.

У 2017 році військові М’янми розпочали жорстокі репресії в штаті Ракхайн після того, як бойовики рохінджа здійснили напади на пости поліціянтів.

Тоді тисячі людей загинули, і понад 700 тис. представників рохінджа втекли до сусіднього Бангладешу.

Щодо судового позову, то в компанії Facebook, яка тепер називається Meta, поки що не відповіли на звинувачення.

Протести у М’янмі

Масові протести у країні розпочалися 1 лютого 2021 року. Військові усунули від влади керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан. Жителям країни обмежили доступ до інтернету.

Аун Сан Су Чжі, президент М’янми Він М’їн та деяких інших політиків заарештували. Світові держави засудили такі дії.

Пізніше Аун Сан Су Чжі засудили до чотирьох років ув’язнення.