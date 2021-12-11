Грузія відповіла Росії на вимогу дезавуювати рішення Бухарестського саміту

Вимога Російської Федерації про неприпустимість повноправного членства України та Грузії у Північноатлантичному Альянсі є неприйнятною для Тбілісі.

Про це заявили у прес-службі зовнішньополітичного відомства Грузії.

– 3 квітня 2008 року на саміті у Бухаресті лідери країн-членів НАТО ухвалили рішення про те, що Грузія та Україна стануть членами НАТО. Це надзвичайно важливе політичне рішення, яке ґрунтується на консенсусі. Воно спирається на фундаментальний принцип міжнародного права, згідно з яким усі держави можуть обирати свій власний зовнішньополітичний курс, – йдеться у заяві МЗС Грузії.

Крім того, там нагадали, що відповідне рішення також засноване на 10 статті Північноатлантичного договору, в якій сказано, що будь-яка країна Європи має право вступити до Альянсу у випадку, якщо вона поділяє принципи, закладені в документі та готова зробити свій внесок у безпеку регіону.

У Тбілісі наголосили, що курс на вступ до НАТО прописаний у конституції Грузії, а рішення це було засноване на бажанні більшості місцевого населення.

Грузинське зовнішньополітичне відомство також зазначило, що рішення Бухарестського саміту підтверджувалося на всіх наступних самітах НАТО.

– Водночас слід наголосити, що головним викликом європейської та євроатлантичної архітектури безпеки є дії РФ, які виявляються в окупації та анексії територій сусідніх держав, нехтуванні базовими принципами міжнародного права і невиконанні взятих на себе зобов’язань, – резюмували у МЗС Грузії.

Нагадаємо, 10 грудня Москва висунула вимогу офіційно дезавуювати рішення Бухарестського саміту про готовність надати повноцінне членство в НАТО Україні та Грузії.

У відповідь глава Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг відмовився визнавати право Москви накладати вето на зовнішньополітичний курс своїх сусідів.

Він наголосив, що НАТО готове до діалогу з Кремлем з питань, що його турбують, проте не готове обговорювати з ним цю тему.