Кількість військ Російської Федерації вздовж українського кордону продовжує збільшуватись.
Про це під час прес-конференції 10 грудня повідомив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі.
– У західній частині РФ біля українського кордону все ще перебуває значна кількість російських військ, – зазначив Джон Кірбі.
За словами речника Міноборони США, Сполучені Штати продовжують спостерігати зростання останні дні та тижні.
— Department of Defense ???????? (@DeptofDefense) December 10, 2021
Тему концентрації російських військ біля кордонів України 13 грудня обговорять міністри закордонних справ країн Європейського Союзу.
Раду ЄС проінформують про нарощування російської військової потужності, пересування військ і техніки на кордоні з Україною.
Нагадаємо, що саме ситуація на кордоні з Україною була основною темою відеодзвінка президентів США та РФ 7 грудня.
Як зазначили в Білому домі, Байден дав чітко зрозуміти Путіну, що Сполучені Штати та їхні союзники відповідатимуть сильними економічними та іншими заходами в разі військової ескалації.
9 грудня зміст розмови з очільником Кремля президент США обговорив із президентом України Володимиром Зеленським.
За словами керівника Офісу президента, Джо Байден запевнив українську сторону, що Сполучені Штати нададуть усю необхідну допомогу для відсічі в разі загрози з боку РФ.
Джерело: Department of Defense