Кількість військ Російської Федерації вздовж українського кордону продовжує збільшуватись.

Про це під час прес-конференції 10 грудня повідомив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі.

– У західній частині РФ біля українського кордону все ще перебуває значна кількість російських військ, – зазначив Джон Кірбі.

За словами речника Міноборони США, Сполучені Штати продовжують спостерігати зростання останні дні та тижні.

Тему концентрації російських військ біля кордонів України 13 грудня обговорять міністри закордонних справ країн Європейського Союзу.

Раду ЄС проінформують про нарощування російської військової потужності, пересування військ і техніки на кордоні з Україною.

Нагадаємо, що саме ситуація на кордоні з Україною була основною темою відеодзвінка президентів США та РФ 7 грудня.

Як зазначили в Білому домі, Байден дав чітко зрозуміти Путіну, що Сполучені Штати та їхні союзники відповідатимуть сильними економічними та іншими заходами в разі військової ескалації.

9 грудня зміст розмови з очільником Кремля президент США обговорив із президентом України Володимиром Зеленським.

За словами керівника Офісу президента, Джо Байден запевнив українську сторону, що Сполучені Штати нададуть усю необхідну допомогу для відсічі в разі загрози з боку РФ.

Джерело: Department of Defense