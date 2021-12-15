На Сицилії вулкан Етна випустив багатокілометровий стовп попелу

На острові Сицилія, що в Італії сталося виверження вулкана Етна з рясним викидом попелу. Стовб попелу піднявся на 5,5 км над рівнем моря.

Через це у Катанії закрили аеропорт. Попіл розсіювався на південь від кратера вулкана Етна, його швидко розніс сильний вітер.

Вибухова активність супроводжувалося поступовим збільшенням середньої амплітуди вулканічного тремтіння до високих значень. Напередодні на схилі вулкана Етна з’явилася тріщина з лавою.

Вулкан Етна – один з найбільших діючих вулканів у Європі, йому близько 350 тис. років.

На початку грудня в Індонезії сталося виверження вулкана Семеру, що на острові Ява. Внаслідок цього утворився великий стовп попелу, який накрив місцеві населені пункти.

Щонайменше 13 людей загинуло, а десятки дістали опіків та поранень. Сотні місцевих жителів змушені були залишити домівки та шукати притулку в тимчасових укриттях і мечетях.

Влада встановила заборонену зону в радіусі п’яти кілометрів від кратера вулкана.

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