Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виступив проти ідеї проведення конференції для обговорення з Російською Федерацією поділу так званих сфер впливу в світі.

Про це він заявив в інтерв’ю французькому виданню Le Journal du Dimanche. Генсек наголосив, що така ідея є хибною.

– Ідея щодо проведення нової конференції, на якій ми заново обговорювали б зони впливу, в рамках яких великі держави могли б контролювати те, що їхні сусіди можуть або не можуть робити, було б для нас кроком назад. Це зовсім хибний напрямок, – наголосив Столтенберг.

Водночас, за його словами, темами для обговорення з РФ повинні стати заходи щодо зміцнення довіри, контролю над озброєнням, прозорості військових навчань та зниження напруги.

– І всього, що могло б покращити наші відносини. Але не ціною порушення наших фундаментальних принципів, – додав генсек НАТО.

Столтенберг вкотре запевнив, що Альянс ніколи не погодиться на компроміс стосовно України. Ця заява пролунала на фоні вимог Москви щодо гарантій нерозширення НАТО в східному напрямку.

– Ми ніколи не підемо на компроміс щодо безпеки своїх союзників чи щодо права кожної країни, включно з Україною, вирішувати власну долю. Це фундаментальні принципи, які були підтверджені не тільки Альянсом, але також і РФ, – заявив генсек НАТО.

Столтенберг також наголосив, що Україна є суверенною державою і має право захищатися відповідно до Статуту ООН.

– У неї є право просити про допомогу для досягнення цієї мети, і я не розумію, як це загрожує Росії, яка є агресором у цьому конфлікті, – додав він.

Генсек НАТО уточнив, що якщо РФ вирішить застосувати військову силу проти України, їй доведеться заплатити високу ціну.

Джерело: Le Journal du Dimanche