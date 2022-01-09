Заборона на експорт та технології: у США розкрили санкції проти РФ у разі нападу на Україну

Росія зіштовхнеться із жорсткими та виснажливими економічними санкціями з боку США, якщо здійснить вторгнення в Україну.

Про це розповіли журналістам на умовах анонімності представники адміністрації президента США Джо Байдена під час телефонного брифінгу, організованого напередодні Білим домом.

Спілкування з представниками ЗМІ відбулося напередодні двосторонніх переговорів між США та Росією у Женеві (Швейцарія) 10 січня, які стосуватимуться питань безпеки.

Як зазначає агентство Associated Press із посиланням на офіційних чиновників, Росія сильно постраждає від економічних санкцій, якщо вторгнеться в Україну.

Так, на додаток до прямих санкцій щодо російських юридичних осіб Вашингтон може запровадити серйозні обмеження на товари, що експортуються із США до Росії. Обмеження можуть торкнутися і товарів іноземного виробництва, які підпадають під юрисдикцію США.

– У разі російського вторгнення в Україну ми – в координації з нашими союзниками та партнерами – негайно накладемо серйозні і непосильні санкції на економіку Росії, включно з її фінансовою системою та секторами, які вважаються критичними для Кремля, – повідомив журналістам один із чиновників.

За інформацією ЗМІ, окрім санкцій щодо енергетики та споживчих товарів, США та їхні союзники можуть ввести заборону на експорт до Росії передових електронних технологій, програмного забезпечення та супутніх технологій.

Росія може бути включена Вашингтоном до групи країн із найсуворішими обмеженнями в питаннях експортного контролю. До цієї групи держав уже входять Куба, Іран, Північна Корея та Сирія.

Це означатиме, що можливості Москви отримувати інтегральні схеми та продукцію, що містить інтегральні схеми, будуть серйозно обмежені через глобальне домінування американського програмного забезпечення, технологій та обладнання у цьому секторі.

Санкції також можуть поширитися на авіаційну електроніку, смартфони, планшети, телевізори, ігрові консолі та верстати.

Крім того, обмежувальні заходи можуть вдарити по секторах оборони та цивільної авіації. Це нанесе удар по високотехнологічних амбіціях Москви в сферах квантових обчислень та штучного інтелекту.

За даними видання The New York Times, адміністрація Байдена та її союзники готують набір жорстких фінансових, технологічних і військових санкцій проти Росії, котрі набудуть чинності протягом кількох годин з моменту вторгнення військ РФ в Україну.

Країни Заходу намагаються заздалегідь продемонструвати президенту Росії Володимиру Путіну, яку високу ціну він заплатить, відправивши війська у наступ.

За інформацією журналістів NYT, понад місяць тому радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван створив міжвідомчу робочу групу. До її складу увійшли представники Ради національної безпеки США, розвідки, Міноборони, Мінфіну, Міненерго тощо. Ця група розглядає можливі заходи протидії на випадок нападу РФ на Україну.

Розглядаються варіанти відповіді на різні типи атак РФ, які можуть відбутися в найближчі тижні: від кібератак, спрямованих на виведення з ладу українських енергомереж та трубопроводів, до захоплення невеликих або великих територій. У Вашингтоні припускають, що Путін може вдатися до захоплення нових територій на Донбасі або ж спробувати прокласти “сухопутних коридор” до окупованого Криму.

Серед санкцій, які може запровадити Вашингтон, видання NYT називає:

• відключення найбільших фінансових установ РФ від глобальних транзакцій (водночас офіційні чиновники відмовилися уточнити, чи йдеться про відключення Росії від міжнародної міжбанківської системи SWIFT);

• технологічні санкції, які зачеплять аерокосмічну та військову галузі (йдеться, зокрема, про російські винищувачі, зенітні системи, системи протисупутникової оборони, космічні системи, а також новітні технології а сферах штучного інтелекту та квантових обчислень);

• заборону на експорт до Росії споживчих товарів (від мобільних телефонів і ноутбуків до холодильників і пральних машин), які містять американську електроніку або розроблені в США. Це стосується не лише американських виробників, але й європейських, південнокорейських та інших іноземних виробників, які використовують американські чіпи чи програмне забезпечення.

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Перемовини між США та Росією

У понеділок, 10 січня, представники США та Росії проведуть у Женеві переговори щодо ситуації довкола України, питань безпеки та контролю над озброєннями.

Делегацію США очолить заступниця держсекретаря Венді Шерман.

У Вашингтоні не виключають обговорення із РФ питання нерозміщення наступальних ракетних систем на території України, а також обмеження масштабів військових навчань США та НАТО у Східній Європі. Взамін на це Вашингтон вимагатиме від Кремля зустрічних зобов’язань.

За інформацією журналістів, будь-які домовленості залежатимуть від того, чи Москва здійснила деескалацію ситуацію довкола України. При цьому жодні рішення не планують ухвалювати без згоди України чи НАТО.

Чиновники також повідомили журналістам, що немає жодних шансів, що США зменшать свою військову присутність або арсенал у Східній Європі, як того вимагає Москва.