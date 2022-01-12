Будь-яка нова військова агресія Росії проти України дорого обійдеться Москві та матиме для неї серйозні наслідки.

Про це заявив сьогодні на пресконференції генсек Альянсу Єнс Столтенберг за підсумками засідання Ради НАТО-РФ.

Він зазначив, що в центрі уваги сьогоднішніх переговорів була Україна та безпекова ситуація в Європі. Столтенберг не виключає, що Росія може продовжити нарощування військ поблизу України.

– Звичайно, нарощування військових сил РФ в Україні та біля її кордонів може продовжитися. Це частина певної моделі: Росія вже використовувала силу проти різних країн. Вона використовувала кібератаки, хімічну зброю на території Європи, – нагадав генсек НАТО.

Столтенберг додав, що Альянс бере участь у переговорах із Росією на добровільних засадах та обговорює конкретні пропозиції. Водночас, за його словами, потрібно готуватися і до сценарію, що РФ продовжить ескалацію.

– Одночасно ми повинні бути готові до того, що Росія знову піде шляхом конфронтації. І ми заявили, що будь-яке застосування сили проти України призведе до серйозних наслідків. Росія зробить серйозну стратегічну помилку, і їй це дорого коштуватиме, – наголосив Столтенберг.