На початку лютого лінію зіткнення на сході України відвідають міністри закордонних справ Чехії, Австрії та Словаччини.

Про це повідомив глава МЗС Чехії Ян Липавський, порадивши чеським громадянам не їздити до прикордонних районів України.

Він запевнив, що евакуація чеських дипломатів не планується.

Зазначається, що чеський міністр хоче поїхати на Донбас, щоб висловити свою підтримку Україні.

Поїздка глав МЗС Чехії, Австрії та Словаччини відбудеться 7-8 лютого. По дорозі на схід України, на урядовому спецрейсі з Братислави Ян Липавський забере міністра закордонних справ Словаччини Івана Корчка та їхнього колегу з Австрії — Олександра Шалленбергема.

Міністр закордонних справ Чехії наголосив, що його країна, як і раніше, вірить у дипломатичне вирішення кризи та підтримує всі дипломатичні дії.

– Проте вони не приносять успіху, і Росія продовжує нарощувати свою активність. Відповідь має бути швидкою і рішучою, – сказав міністр.

Він додав, що уряд Чехії готовий підтримати економічні санкції проти Росії та підтвердив свій план щодо передачі Україні боєприпасів.

– Це частина міжнародних зусиль зі стримування наміченої агресії Російської Федерації, – заявив Ян Липавський.

Раніше глава оборонного відомства Чехії Яна Черночова вже заявляла про передачу боєприпасів Україні.

25 січня у міноборони Чехії заявили, що готові надати допомогу Україні не лише зброєю, а й військовими.

Військова допомога Україні з боку країн Заходу

Нещодавно американське видання Politico писало, що державний департамент США дозволили трьом союзникам НАТО, а саме Латвії, Литві та Естонії, відправити для Збройних сил України протитанкові ракети та іншу зброю американського виробництва.

Після цього естонська влада повідомила, що поставлять Україні протитанкові ракетні комплекси Javelin.

19 січня в Україну з Великої Британії прибула партія протитанкового озброєння. Лондон передав Україні протитанковий переносний комплекс NLAW, який вважається найкращим серед свого класу.

Джерело: iDNES

Фото: Jan Lipavský