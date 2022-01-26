Наступного тижня Україну відвідає міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс.

Візит очільниці МЗС відбудеться після її попередження, адресованого президенту Російської Федерації Володимиру Путіну, про наслідки вторгнення на суверенну територію України.

На переконання Елізабет Трасс, санкції будуть суворими.

Крім того, міністр МЗС рекомендує Німеччині збільшити військову підтримку України, наголошуючи на тому, що Велика Британія надала зброю та допомогла підготувати 20 тис. військових.

– Нам дійсно потрібно, щоб усі наші союзники активізувалися. Тому ми наполягаємо, щоб пересвідчитися, що вони пропонуватимуть оборонну підтримку, – зазначила Елізабет Трасс.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Великої Британії провела переговори з держсекретарем США Ентоні Блінкеном через нарощування військових сил Росії поблизу України.

А ще раніше – із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

25 січня у Львівській області розпочалися військові навчання із застосування нових протитанкових комплексів NLAW, які Україні передала Велика Британія.