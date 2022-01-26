Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що у п’ятницю, 28 січня, відбудеться його телефонна розмова з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це Макрон повідомив за підсумками переговорів із канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Макрон заявив, що Європа та її союзники єдині в українському питанні, включно з необхідністю деескалації воєнного конфлікту, але також “готують спільну відповідь на випадок російської агресії”.

– Якщо станеться напад, буде відплата, і ціна для Росії буде дуже високою, – сказав президент Франції Макрон.

Він також зазначив, що нещодавні американо-російські переговори щодо ситуації навколо України були доброю справою, але вони ще не дали жодних явних результатів.

Президент Еммануель Макрон сказав, що Німеччина та Франція єдині у питанні деескалації.

– Ми очікуємо від Росії чітких кроків, які сприятимуть деескалації ситуації. Ми всі згодні з тим, що військова агресія спричинить тяжкі наслідки, – своєю чергою заявив Олаф Шольц.

Коментарі Шольца прозвучали на тлі того, що Німеччина надсилає неоднозначні сигнали, адже Берлін відмовляється продавати зброю Києву. Крім того, головнокомандувач військово-морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах минулого тижня заявив, що Путін заслуговує на повагу і що спроби повернути окупований Крим безнадійні. Щоправда, після цих слів Шенбах подав у відставку.

Але ці необережні коментарі змусили деяких українців засумніватися, чи можна довіряти Німеччині і чи чекати від неї захисту.

Посол України в Берліні засудив “німецьку зарозумілість”, а міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що дії Німеччини спонукають Путіна до нападу.

Щодо телефонного дзвінка Путіну, то, на думку Макрона, це дасть російському президентові можливість роз’яснити плани Москви щодо України.

Раніше Еммануель Макрон звинуватив Росію в тому, що вона поводиться як сила дисбалансу не лише в Україні, а й у Білорусі, на Кавказі та Молдові.