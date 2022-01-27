Російський газовий монополіст Газпром створив дочірню компанію в Німеччині для сертифікації газопроводу Північний потік-2.

Про це поінформували в пресслужбі компанії Nord Stream 2 AG, яка є оператором газогону.

Nord Stream 2 AG була створена для управління будівництвом та подальшої експлуатації Північного потоку-2. Засновником цієї компанії є Gazprom International Projects LLC, дочірня компанія російського Газпрому.

Штаб-квартира Nord Stream 2 AG знаходиться в Швейцарії. Через це виникли проблеми і була призупинена процедура сертифікації газопроводу Північний потік-2.

Німецький регулятор – Федеральне мережеве агентство Німеччини (Bundesnetzagentur) – пояснив, що Nord Stream 2 AG має не ту організаційну структуру, яка б відповідала законодавству Німеччини. Так, ця компанія має швейцарську реєстрацію, а в Німеччині наполягали, що оператором газогону повинна бути німецька юридична особа.

Відтак, сертифікацію призупинили, поки в Німеччині не буде створена дочірня компанія Nord Stream 2 AG, яка б стала власником та оператором німецької ділянки газогону.

І цю дочірню компанію тепер створили. Вона отримала назву Gas for Europe GmbH.

– Компанія Nord Stream 2 AG заснувала німецьку дочірню структуру Gas for Europe GmbH. Нова компанія стане власником та оператором 54-кілометрової ділянки газопроводу Північний потік-2, розташованої в німецьких територіальних водах, та майданчика берегових об’єктів у м. Любмін як незалежний оператор транспортної системи, – зазначається в повідомленні Nord Stream 2 AG.

Там уточнили, що дочірню структуру створено відповідно до німецького закону про енергетичне господарство, оскільки це було потрібно для сертифікації газогону.

Німецький регулятор поки що не робив заяв з приводу того, чи поновлять тепер процедуру сертифікації.

Раніше президент Bundesnetzagentur Йохан Хоманн зазначав, що введення в експлуатацію Північного потоку-2 в першій половині 2022 року неможливе.

Варто зазначити, що до процесу сертифікації допустили одразу дві українські компанії: НАК Нафтогаз України та Оператора ГТС України. Це дозволить нашій державі відстоювати свою позицію під час процедури сертифікації газопроводу.

Як відомо, Північний потік-2 пролягає з Росії до Німеччини через Прибалтику. Його загальна довжина перевищує 1200 км. Газопровід зможе транспортувати близько 55 млрд кубометрів газу на рік.

Джерело: Nord Stream 2 AG