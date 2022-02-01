Путін заявив, що США та НАТО не врахували “ключові вимоги РФ”

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що США та НАТО у письмових відповідях щодо “гарантій безпеки” проігнорувала російські заклопотаності. Він зазначив, що Кремль не помітив врахування трьох ключових вимог “гарантій”.

Про це Путін заявив під час пресконференції з президентом Угорщини Віктором Орбаном.

Він зазначив, що не були враховані вимоги РФ щодо “нерозширення НАТО, повернення військової структури Альянсу до періоду 1997 року та відмови від розміщення озброєння поблизу російських кордонів”.

Президент РФ проінформував, що вони уважно проаналізують отримані від США і НАТО письмові відповіді, додавши, що “США та НАТО в цілому посилаються на право держав вільно вибирати способи забезпечення безпеки”.

— Але справа не тільки в тому, щоб комусь надати право вільно вибирати спосіб забезпечення своєї безпеки… Не можна допускати зміцнення чиєїсь безпеки шляхом безпеки інших держав, – сказав він.

26 січня стало відомо, що США передали РФ письмову відповідь щодо пропозицій так званих гарантій безпеки.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що США врахували позицію України у письмовій відповіді щодо “гарантій”

Наприкінці грудня МЗС Росії опублікувало проєкти договорів щодо безпеки з США та НАТО. У списку бажань Кремля було, зокрема, нерозширення складу НАТО та вимога не включати до Альянсу Україну та Грузію.

У відповідь на такі хотіння Кремля генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна та Грузія мають право самостійно обирати, до яких альянсів їм вступати. А Росія не може диктувати будь-якій країні, яким має бути цей вибір.