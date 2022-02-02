Адміністрація президента США Джо Байдена поставила до відома Росію, що готова обговорити надання цій країні можливості переконатися у відсутності наступальних крилатих ракет Томагавк на базах протиракетної оборони НАТО в Румунії та Польщі.

Про це інформує американське агентство Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

Таким чином у Вашингтоні хочуть розвіяти занепокоєння Москви, що пускові установки можуть бути націлені на територію РФ.

Один зі співрозмовників агентства поінформував, що будь-яка угода може бути укладена лише після обговорення із країнами-союзниками, зокрема з Румунією та Польщею. Водночас Росія матиме дозволити аналогічні перевірки на своїх базах, де розміщено зброю наземного базування.

Як зазначає Bloomberg, на полігонах у Польщі та Румунії немає ракет Томагавк. Попри це, президент РФ Володимир Путін неодноразово припускав, що Сполучені Штати та НАТО начебто можуть застосувати системи протиракетної оборони Aegis Ashore для запуску цього типу ракет.

Днями господар Кремля стверджував, що на базах у Польщі та Румунії начебто є пускові установки для запуску Томагавків, які можуть “покривати територію РФ на тисячі кілометрів”.

У НАТО, своєю чергою, наполягають, що системи протиракетної оборони Aegis мають виключно оборонний характер та націлені на балістичні ракети, які, наприклад, можуть бути запущені з території Ірану. Системи Aegis не можуть оснащуватися боєголовками. Ця зброя призначена для зіткнення з балістичними ракетами та знищення їх за межами атмосфери.

Як пояснює Bloomberg, системи Aegis технічно не можуть збивати ракети великої дальності, які можуть запустити з території Росії.

У Румунії вже заявили, що готові запросити представників РФ для інспекції, але за умови дотримання принципу взаємності. А джерело, знайоме з позицією Варшави, заявило в коментарі Bloomberg, що вона також може погодитися на перевірки з боку РФ в обмін на аналогічну інспекцію в Калінінградській області, що межує з Польщею.

Поки що невідомо, чи погодиться Москва надати Вашингтону доступ до своїх ракетних об’єктів. На момент публікації матеріалу представники Ради нацбезпеки Білого дому не відреагували на прохання журналістів Bloomberg прокоментувати цю інформацію.

Пропозиція Вашингтона щодо перевірки наявності ракет на базах у Європі відображає зусилля США щодо пошуку точок дотику з РФ, щоб розрядити напруженість довкола України.

26 січня стало відомо, що США передали Росії письмову відповідь щодо пропозицій так званих гарантій безпеки. Деталі відповіді Білий дім не озвучував. Проте ЗМІ писали, що США запропонували РФ домовитися про обмеження ядерних озброєнь.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначав, що США врахували позицію України у письмовій відповіді про “гарантії безпеки”.

Водночас президент РФ Володимир Путін напередодні заявив, що США та НАТО у своїх письмових відповідях щодо “гарантій безпеки” проігнорували російське “занепокоєння”.