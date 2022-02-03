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Доказ для всього світу – Пентагон про оприлюднені відповіді РФ

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Джон Кирби пресс-секретарь Пентагона

Заяви, які Сполучені Штати озвучують публічно, та приватні обговорення не мають відмінностей.

Так у Пентагоні відреагували на оприлюднення відповідей США та НАТО на вимоги РФ щодо “гарантій безпеки”.

– Пропозиція, яку зробили Сполучені Штати, просочилася до європейських новин. Ми не оприлюднювали цей документ. Але тепер він є доказом для всього світу, що наші публічні заяви та приватні обговорення є тотожними, – зазначив під час брифінгу речник Міноборони Джон Кірбі.

Прессекретар Пентагону наголосив на тому, що НАТО та його партнери єдині у своїй рішучості й відкриті до конструктивної та серйозної дипломатії.

– Сполучені Штати зробили чимало для пошуків дипломатичного рішення. Тож якщо Росія, як вона запевняє, дійсно хоче вести переговори, то цей документ, безумовно, чітко вказує на те, що для цього є шлях, – сказав Джон Кірбі.

2 лютого іспанське видання El País оприлюднило відповіді США та НАТО на російські пропозиції щодо “гарантій безпеки”.

Документ Вашингтон передав Москві 26 січня. Того ж дня свої пропозиції спрямував і Північноатлантичний альянс.

Згідно з оприлюдненими документами, США та НАТО не підписуватимуть двосторонню угоду про безпеку в Європі з Росією, а також не відмовлятимуть Україні в перспективі вступу до складу Альянсу.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін назвав такі відповіді США та НАТО ігноруванням російського “занепокоєння”.

Джерело: U. S. Department of Defense

Фото: Getty Images

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