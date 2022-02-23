Вони зовсім не миротворці – генсек ООН про війська РФ

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш не вважає “миротворчими” війська РФ, які президент Росії Володимир Путін наказав ввести на тимчасово окуповані території України.

– Коли війська однієї країни входять на територію іншої країни без її згоди, то не є неупередженими миротворцями. Вони зовсім не миротворці, – зауважив Антоніу Гутерреш.

На переконання Гутерреша, нині світ стикається з найбільшою глобальною кризою миру та безпеки останніх років і тим паче за час його перебування на посаді.

– Нині маємо справу з тим, чого я щиро сподівався не настане, – констатував генсек ООН.

Антоніу Гутерреш глибоко занепокоєний через збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на лінії зіткнення та через реальний ризик подальшої ескалації.

– Скажу чітко: рішення Російської Федерації визнати так звану “незалежність” окремих районів Донецької та Луганської областей є порушенням територіальної цілісності та суверенітету України. Такий односторонній захід прямо суперечить принципам Статуту Організації Об’єднаних Націй та не узгоджується з так званою Декларацією дружніх відносин Генеральної Асамблеї. Це смертельний удар по Мінським угодам, схваленим Радою Безпеки, – зазначив генсек ООН.

Антоніу Гутерреш наголосив: принципи Статуту ООН не є меню a la carte (обслуговування в ресторані за меню, – Ред.).

– Їх не можна застосовувати вибірково. Держави-члени ухвалили їх усі, і вони повинні застосовувати їх усі, – додав генеральний секретар.

Він відзначив, що Організація Об’єднаних Націй повністю підтримує суверенітет, політичну незалежність і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах.

– У цей критичний момент я закликаю до негайного припинення вогню та відновлення верховенства права. Нам потрібна стриманість і розум. Нам зараз потрібна деескалація. Я закликаю всіх утриматися від дій і заяв, які б вивели цю небезпечну ситуацію за межі. Настав час повернутися на шлях діалогу та переговорів, – вважає Антоніу Гутерреш.

Генсек наголосив, що ООН без поступок шукатиме мирне рішення й докладатиме всіх зусиль, щоб подолати кризу без подальшого кровопролиття.

Нагадаємо, що посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд під час екстреного засідання Ради Безпеки ООН назвала “дурницею” твердження Путіна про те, що російські війська входять на територію визнаних РФ “ДНР” та “ЛНР” як “миротворці”.

Президент Росії Володимир Путін наказав забезпечити Збройними силами РФ на цих територіях “функції підтримання миру” 21 лютого після засідання Радбезу країни.

22 лютого Ради федерації РФ у відповідь на запит Володимира Путіна дозволила використання російської армії за кордоном.

Джерело: ООН