Усі в Європі повинні хвилюватися – іноЗМІ про визнання Росією “ЛДНР”

До визнання Росією так званих “ЛНР” та “ДНР” нині прикута увага всього світу. Ця тема є центральною на шпальтах іноземних ЗМІ.

Видання в режимі реального часу збирають всю інформацію, яка наразі існує, та аналізують, чи є переміщення російських військ початком вторгнення в Україну.

Так, видання CNN з посиланням на кількох американських та західних чиновників зазначає, що цей крок може стати першим залпом для більш масштабної військової операції.

ЗМІ цитують слова посла США в ООН Лінди Томас-Грінфілд під час екстреного засідання Ради Безпеки ООН про те, що визнання Путіним “ЛДНР” є “спробою створити привід для подальшого вторгнення”.

– Твердження Путіна про те, що російські війська входять в ці регіони як “миротворці”, є дурницею. Ми знаємо, хто вони насправді, – сказала Томас-Грінфілд.

CNN відзначають, що “в своїй палкій промові” 21 лютого Путін розкритикував безпекові зв’язки Києва із Заходом, що зростають, а “в довгих висловлюваннях про історію СРСР та утворення Української Соціалістичної Радянської Республіки, здавалося, поставив під сумнів право України на самовизначення”.

– Високопоставлений чиновник американської адміністрації сказав, що промова Путіна мала на меті “виправдати війну” перед російським народом та є “атакою на саму ідею суверенної та незалежної України” з використанням “ряду неправдивих заяв”, спрямованих на виправдання військових дій, – пише видання.

The New York Times відзначає, що з відправленням Збройних сил Росією та обіцянкою санкцій з боку Сполучених Штатів український конфлікт 22 лютого перейшов до нового небезпечного розділу, оскільки шлях до дипломатичного вирішення швидко звузився.

Видання наголошує на тому, що українські лідери приготувалися до можливості напруженої боротьби за захист своєї території, назвавши “похмурим” послання військам від імені міністра оборони Олексія Резнікова.

– Попереду важкі випробування. Будуть втрати. Доведеться пройти через біль, здолати страх і зневіру, – цитують слова очільника відомства The New York Times.

ЗМІ також не залишив поза увагою екстрене засідання Ради Безпеки ООН.

Журналісти зазначають: хоча зустріч завершилася без жодних дій, члени ради “надіслали єдине повідомлення – Росія не повинна розпочинати війну“.

Центральною новиною The Guardian є повідомлення керівника берлінського бюро видання Філіпа Ольтермана про те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц не сертифікуватиме газопровід Північний потік-2, оскільки ситуація “докорінно змінилася”.

– Без сертифікації Північний потік-2 не може бути введено в експлуатацію, – цитує слова Шольца під час пресконференції в Берліні видання.

“Вимкнути трубу”, зазначає The Guardian, канцлер Німеччини Олаф Шольц вирішив через кризу в Україні.

ВВС роз’яснює своєму читачеві з допомогою інфографіки, яку частину України Росія “визнала незалежною”.

А також, посилаючись на слова міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, зазначає, що “всі в Європі повинні хвилюватися”.

– Те, що відбувається в Україні, – неймовірно серйозно. Ми не повинні вагатися щодо вжиття будь-яких дій, щоб утримати президента Путіна від підриву як НАТО, так і Європи, і, що важливіше, наших цінностей, – цитує Бена Воллеса ВВС.

Нагадаємо, що 21 лютого після засідання Радбезу Росія визнала “ДНР” та “ЛНР”.

Відразу після цього Російська Федерація оголосила про введення військ на тимчасово окуповані території України.

22 лютого Держдума підтримала ратифікацію “договорів про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу” з псевдореспубліками “ЛНР” та “ДНР”.

Джерело: CNN, The New York Times, The Guardian, ВВС