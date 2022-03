Росія запропонувала скликати 11 березня засідання Ради безпеки ООН, на якому обговорюватиметься “військово-біологічна діяльність” США в Україні.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив перший заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський.

Раніше російські пропагандисти та високопоставлені представники влади РФ почали поширювати неправдиву інформацію про нібито розробку біологічної та хімічної зброї в українських лабораторіях, яку підтримують Сполучені Штати.

Russian Mission asked for a meeting of #SecurityCouncil for 11 March to discuss the military biological activities of the US on the territory of #Ukraine https://t.co/51LOJwi6zy

— Dmitry Polyanskiy (@Dpol_un) March 10, 2022