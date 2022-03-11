Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Разом ми сила
Факти / Світ / Світові новини

Росія хоче обговорити фейк про “військові біолабораторії США в Україні” на Радбезі ООН

Ілля Нежигай редактор стрічки
Рада безпеки ООН

Росія запропонувала скликати 11 березня засідання Ради безпеки ООН, на якому обговорюватиметься “військово-біологічна діяльність” США в Україні.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив перший заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський.

Раніше російські пропагандисти та високопоставлені представники влади РФ почали поширювати неправдиву інформацію про нібито розробку біологічної та хімічної зброї в українських лабораторіях, яку підтримують Сполучені Штати.

Незабаром після появи таких повідомлень, у Держдепартаменті США заявили, що подібні заяви є повною нісенітницею, а відсутність таких розробок була багаторазово доведена в попередні роки.

У зв’язку із заявами російських керівників, міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко закликав представників ВООЗ спростувати дезінформацію, що поширюється Росією.

На додаток, 10 березня із заявою виступив президент України Володимир Зеленський, у якому повідомив, що Росія готує провокації на українських хімічних чи біологічних об’єктах, аби звинуватити у цьому українську сторону.

Раніше директор ЦРУ Вільям Бернс заявляв, що Росія програла інформаційну війну і їй не вдасться реалізувати такі провокації, як хімічна зброя в Україні, тому що про подібні російські наративи на випередження повідомляють США.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка