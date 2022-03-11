Росія запропонувала скликати 11 березня засідання Ради безпеки ООН, на якому обговорюватиметься “військово-біологічна діяльність” США в Україні.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив перший заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський.

Раніше російські пропагандисти та високопоставлені представники влади РФ почали поширювати неправдиву інформацію про нібито розробку біологічної та хімічної зброї в українських лабораторіях, яку підтримують Сполучені Штати.

Russian Mission asked for a meeting of #SecurityCouncil for 11 March to discuss the military biological activities of the US on the territory of #Ukraine https://t.co/51LOJwi6zy — Dmitry Polyanskiy (@Dpol_un) March 10, 2022

Незабаром після появи таких повідомлень, у Держдепартаменті США заявили, що подібні заяви є повною нісенітницею, а відсутність таких розробок була багаторазово доведена в попередні роки.

У зв’язку із заявами російських керівників, міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко закликав представників ВООЗ спростувати дезінформацію, що поширюється Росією.

На додаток, 10 березня із заявою виступив президент України Володимир Зеленський, у якому повідомив, що Росія готує провокації на українських хімічних чи біологічних об’єктах, аби звинуватити у цьому українську сторону.

Раніше директор ЦРУ Вільям Бернс заявляв, що Росія програла інформаційну війну і їй не вдасться реалізувати такі провокації, як хімічна зброя в Україні, тому що про подібні російські наративи на випередження повідомляють США.