США спробують переконати Китай не постачати зброю Росії

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван спробує переконати свого китайського колегу Ян Цзєчі під час зустрічі в Римі в тому, щоб Китай не постачав зброю Росії.

Салліван збирається нагадати, що Китай проігнорував попередження Сполучених Штатів щодо намірів вторгнення очільника РФ Володимира Путіна до України.

Тоді в Китаї помилково вважали це блефом очільника Кремля для отримання важелів впливу.

Мета Сполучених Штатів зараз – донести китайській стороні, що постачання зброї Москві стане в подальшому історичною помилкою та поворотним моментом у світовій політиці.

Білий дім намагається не допустити, щоб війна в Україні ще більше закріпила поділ світу на два протиборчі блоки.

– Ми уважно стежимо за наданням Китаєм будь-якої підтримки Росії – матеріальної чи економічної. Ми повідомили Пекіну, що не стоятимемо осторонь і не дозволимо жодній країні компенсувати Росії збитки від економічних санкцій, – сказав Джейк Салліван.

Інформацію про те, що Путін звернувся за військовою допомогою до Сі Цзіньпіна, повідомив президент ради США з міжнародних відносин Річард Хаас.

Є дані, що Росія також звернулася до Китаю з проханням про економічну допомогу через серйозні санкції Заходу.

14 березня почалася дев’ятнадцята доба повномасштабної війни в Україні. За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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