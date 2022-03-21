У Міжнародному кримінальному суді (МКС) у Гаазі не діє обмеження на притягнення до відповідальності вищих посадових осіб держав. А тому глава РФ Володимир Путін може постати перед Гаазьким трибуналом за воєнні злочини проти України.

Такі роз’яснення надав в інтерв’ю телерадіокомпанії Deutsche Welle німецький юрист, професор міжнародного права у Берлінському університеті імені Гумбольдта Флоріан Єсбергер.

Розслідування Німеччиною воєнних злочинів РФ

Як відомо, нещодавно Федеральна прокуратура Німеччини у місті Карлсруе розпочала розслідування воєнних злочинів, скоєних РФ на території України. Йдеться про так зване структурне розслідування.

Як пояснив Флоріан Єсбергер, на відміну від звичайних судових розглядів, структурне розслідування спрямоване на збір та документацію злочинів. Тобто на цьому етапі не йдеться про конкретних підозрюваних.

У подальшому на підставі зібраних доказів можна буде порушити кримінальні справи щодо конкретних осіб – як у Німеччині, так і в суді Гааги.

– Усі можливі докази в цьому випадку збирає Федеральна прокуратура в Карлсруе, щоб згодом їх можна було застосувати у кримінальному процесі проти конкретної особи, що може проходити в Німеччині, іншій країні ЄС або Міжнародному кримінальному суді в Гаазі, – зазначив юрист.

Він уточнив, що, згідно з Міжнародним кримінальним кодексом ФРН, Німеччина має право розпочинати такі розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, незалежно від того, де саме вони були скоєні.

– Однією з причин, з якої Німеччина вирішила розпочати це розслідування, безумовно, став той факт, що зараз до країни прибуває величезна кількість біженців з України, які можуть бути свідками злочинів і надати певні докази, – додав Єсбергер.

Юрист також пояснив, що подібні розслідування в Німеччині зазвичай перебувають у юрисдикції генпрокурора при Верховному суді ФРН у Карлсруе (що є найвищим органом кримінального переслідування в країні). Оскільки провести слідчі дії в Україні чи РФ зараз неможливо, німецька сторона може зосередитися на документуванні доказів, які можуть надати свідки (біженці з України) чи ЗМІ, на інформації з відкритих джерел та на даних від міжнародниз організацій (від Amnesty International до ООН).

За словами Флоріана Єсбергера, якщо підозрювані у воєнних злочинах в Україні не будуть перебувати на території Німеччини, вести проти них судовий процес та винести вирок заочно в цій країні неможливо. Такими є вимоги кримінально-процесуального права ФРН.

Водночас якщо вони перебуватимуть на території Євросоюзу, Німеччина може виписати ордер на арешт.

– У Європі дуже добре організована співпраця між органами прокуратури різних країн та міжнародними кримінальними судами. Тож докази, зібрані в Німеччині, можна буде застосувати навіть у тому разі, якщо кримінальний розгляд відбуватиметься, приміром, у Польщі чи Міжнародному кримінальному суді в Гаазі, – розповів Єсбергер.

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Чи можуть судити Путіна

Флоріан Єсбергер поінформував, що якщо справа про воєнні злочини в Україні дійде до німецького суду, то відповідачами будуть конкретні особи-виконавці злочинних дій, а не Росія як країна.

Юрист наголосив, що доки Володимир Путін залишається президентом РФ, він не зможе постати перед кримінальним судом у Німеччині.

– Цьому перешкоджає міжнародне право, а саме міжнародно-правовий принцип імунітету. Цей імунітет не поширюється на представників нижчої ланки, які вчинили кримінальні злочини, наприклад, на генералів або солдатів, але він захищає від державного кримінального переслідування керівників найвищого рангу, таких, як у цьому разі, глава держави, міністр закордонних справ або міністр оборони, – розповів Єсбергер.

Водночас таке обмеження не діє у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі, і він може розпочати кримінальне переслідування проти господаря Кремля.

– У Міжнародному кримінальному суді в Гаазі, який паралельно розслідує злочини, вчинені Росією під час війни в Україні, це обмеження не діє. Тож МКС може, принаймні з точки зору закону, розпочати кримінальне переслідування проти Володимира Путіна, – наголосив юрист.

За його словами, обвинуваченим у воєнних злочинах в Україні може загрожувати найсуворіше покарання – аж до довічного ув’язнення.

Як відомо, 7 березня в Міжнародному суді ООН у Гаазі розпочалися слухання за позовом України проти РФ щодо вчинення останньою воєнних злочинів на території нашої держави.

16 березня суд ООН затвердив тимчасові обмежувальні заходи проти РФ. Суд зобов’язав РФ зупинити воєнні дії в Україні. У відповідь речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російська сторона не буде брати це рішення до уваги через відсутність “згоди сторін”.