Федеральна прокуратура Німеччини у місті Карлсруе розпочала розслідування воєнних злочинів, скоєних Росією на території України.

Як пояснив в інтерв’ю німецьким ЗМІ міністр юстиції ФРН Марко Бушманн, йдеться про “структурне розслідування”, яке відкрив генпрокурор при Верховному суді Німеччини Петер Франк.

Це не розслідування щодо конкретної особи, а процедура забезпечення доказів. У майбутньому вони можуть бути використані для кримінального переслідування окремих осіб.

– Ми зберемо і убезпечимо всі докази воєнних злочинів, – запевнив Бушманн.

Він охарактеризував війну в Україні, “за ескалацію якої відповідає лише Путін”, як “серйозне порушення міжнародного права, яке нічим не можна виправдати”.

За даними німецьких ЗМІ, федеральна прокуратура має конкретну інформацію про воєнні злочини, які вже були скоєні в Україні, і що їх кількість може зростати.

Як інформує німецьке видання Der Spiegel із посиланням на судові кола, “структурне розслідування” застосовується для забезпечення різних доказів, щоб мати згодом можливість, за необхідності, вживати заходів проти окремих злочинців.

Розслідування стосуватиметься повідомлень про використання Росією касетних бомб в Україні, удари по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі, газопроводу, звалищу ядерних відходів та ТЕЦ.

Крім того, слідство розгляне інформацію щодо так званих “списків цілей” російських та чеченських підрозділів в Україні.

Раніше оприлюднювалася інформація, що в цих списках є імена українських політиків, яких РФ хоче вбити. А президент України Володимир Зеленський заявляв, що він є “мішенню номер один” для російських підрозділів. Західні ЗМІ інформували з посиланням на джерела, що на Володимира Зеленського за тиждень нібито було скоєно щонайменше три замахи.

Варто зазначити, що генпрокурор Німеччини може переслідувати воєнних злочинців та винних у скоєнні злочинів проти людяності у всьому світі. Це передбачено Міжнародним кримінальним кодексом.

Джерело: Deutsche Welle, Der Spiegel, Die Zeit