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Пентагон прискорить виробництво ракетних комплексів Stinger та Javelin, які отримує Україна

Юлія Соколова редакторка стрічки
Пентагон

Міністерство оборони США планує прискорити виробництво переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger та протитанкових ракетних комплексів Javelin для поповнення своїх запасів, які поступово вичерпуються через відправлення цієї зброї для допомоги Україні.

Про це інформує американський телеканал CNN із посиланням на представників Пентагону.

За даними журналістів, Україна нещодавно спрямувала запит на військову допомогу, в якому вказала, що хоче щодня отримувати зі США 500 комплексів Javelin та 500 ракетних комплексів Stinger.

Як зазначає CNN, станом на 7 березня, менш ніж через два тижні після повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну, США та інші країни-члени НАТО надали нашій державі близько 17 тис. комплексів Javelin та 2 тис. Stinger. Відтоді розмір допомоги збільшувався.

16 березня Білий дім оголосив про новий пакет допомоги Україні на суму $800 млн, який включав 800 комплексів Stinger та 2 тис. Javelin.

Виробничу лінію зенітно-ракетних комплексів Stinger раніше зупиняли, а згодом перезапускали для виконання замовлень на продаж за кордон.

Зараз у Пентагоні розглядають кілька варіантів збільшення виробничих потужностей та скорочення термінів виробництва цієї зброї. Йдеться про збільшення кількості робітників на виробничих лініях, виробництво нових компонентів для заміни застарілих деталей та придбання додаткового обладнання для виробництва.

Зараз виготовлення серійної партії ракетних комплексів Stinger займає від 18 до 24 місяців, залежно від розміру партії. Виробництво здійснюється в американському місті Тусон (штат Аризона).

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Пентагон не розкриває розмірів запасів цієї зброї. Але відомо, що їх підтримують на належному для оборони рівні.

За даними Пентагону, протитанковий ракетний комплекс Javelin перебуває у режимі повного виробництва. Однак Міноборони США намагається збільшити виробництво.

Згідно з документами Пентагону, Javelin можуть вироблятися обсягом понад 6 тис. штук на рік (станом на 2022 рік). Ракетні комплекси виготовляють в американських містах Орландо та Тусон.

Днями в ЗМІ з’явилася інформація, що США можуть збільшити виробництво ракетних комплексів Stinger і Javelin. Це дасть змогу Сполученим Штатам поповнити свої запаси після того, як тисячі одиниць цієї зброї були відправлені в Україну для захисту від вторгнення військ РФ.

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Джерело: CNN

Фото: Depositphotos

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