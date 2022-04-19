Напередодні представники української влади заявили, що російські війська розпочали наступальну операцію на Донбасі. Водночас деякі іноземні військові аналітики вважають, що нинішні дії РФ є лише підготовкою до значно масштабнішого наступу.

Про це інформує американське видання The New York Times.

Так, країна-агресор Росія посилила ракетні та артилерійські обстріли українських міст, інфраструктури та бойових позицій вздовж приблизно 500-кілометрової лінії фронту. Водночас наземні війська РФ почали спроби просування вперед.

Видання наводить учорашню заяву секретаря РНБО Олексія Данілова, який повідомив, що зранку 18 квітня майже по всій лінії фронту в Донецькій, Луганській і Харківській областях російські загарбники намагалися прорвати оборону українських військ.

А згодом президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні, що армія РФ розпочала битву за Донбас, до якої довго готувалася.

Водночас деякі аналітики зазначають, що РФ усе ще перекидає війська та техніку в південно-східний регіон України, а наземні дії російських підрозділів у понеділок були набагато меншими, ніж очікуваний повномасштабний наступ.

– Це триває вже чотири дні й просто набирає сили. Загалом так, загальна картина підтверджує, що наступ розпочався та активізується найближчими днями, – повідомив у коментарі виданню високопоставлений український військовий чиновник.

На активізацію дій російських військ вже відреагували в Пентагоні. Речник Міноборони США Джон Кірбі зазначив, що РФ нарощує сили для наступу.

– Ми, як і раніше, вважаємо, що те, що ми спостерігаємо, є частиною операції з формування, що росіяни продовжують створювати умови для того, що, на їхню думку, стане кінцевим успіхом на землі. Вводячи більше сил, додаючи більше засобів забезпечення, додаючи більше можливостей управління та контролю для майбутніх операцій, – наголосив Кірбі.

Аналітики, з якими спілкувалися журналісти видання, повідомили, що частина обстрілів РФ, ймовірно, була спрямована на те, щоб скувати українські війська в таких містах, як Харків. Задум агресора полягає в тому, щоб ці українські підрозділи не могли підтримати війська на Донбасі, які, як очікується, візьмуть на себе основний удар нового наступу РФ.

Видання пише, що попри суттєві втрати особового складу та техніки, а також логістичні проблеми, РФ все ще має більші військові ресурси, ніж Україна.

Водночас американський військовий аналітик Майкл Кофман зазначає, що ресурси РФ виснажені.

– Я думаю, що б не трапилося на Донбасі, російська армія вже виснажена. Цей черговий наступ менш рішучий, ніж здається, – заявив Кофман.

Напередодні в Міністерстві оборони України розповіли, що основні бої з російськими загарбниками зараз відбуваються на Слобожанському та Донецькому напрямках. При цьому українським воїнам вдалося звільнити від військ РФ низку населених пунктів навколо Ізюму у Харківській області.