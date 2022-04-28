У четвер, 28 квітня, німецький Бундестаг переважною більшістю голосів підтримав надання Україні важкого озброєння для протидії військовій агресії Росії.

“За” таке рішення проголосували 586 із 693 присутніх у Бундестазі депутатів, 100 висловилися “проти”, а ще семеро “утрималися”.

Ухваленню рішення щодо надання Україні важкого озброєння передували майже 70-хвилині дебати.

Ухвалений Бундестагом документ закликає німецький уряд розширити і пришвидшити надання нашій державі важкого озброєння.

– Поряд із широкою економічною ізоляцією та відокремленням Росії від міжнародних ринків, найбільш важливим та ефективним засобом припинення російського вторгнення є інтенсифікація та прискорення поставок ефективної зброї та складних систем, включно з важким озброєнням, – йдеться в документі.

А тому депутати закликали уряд Німеччини продовжити і, за можливості, прискорити постачання необхідної зброї Україні, розширивши його за рахунок важкого озброєння. Надання зброї нашій державі повинно відбуватися так, щоб це не послабило обороноздатність Німеччини.

Крім того, Берлін направить більше солдатів, щоб посилити присутність НАТО у Східній Європі.

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Німецькі депутати підтримали санкції проти Росії та реструктуризацію інфраструктури ФРН для того, щоб вона не залежала від постачань російських енергоресурсів (у документі міститься заклик припинити імпорт російської нафти та газу).

Депутати Бундестагу також підтримали надання допомоги в розслідуванні воєнних злочинів РФ в Україні.

– Німецький Бундестаг найрішучішим чином засуджує жорстоку агресивну війну РФ проти України. При цьому Росія грубо порушує міжнародне та гуманітарне право та намагається назавжди зруйнувати європейський мирний порядок, – зазначається в документі.

Він є спільною пропозицією опозиційного блоку ХДС/ХСС та партій, які входять до правлячої коаліції. Документ має назву: Захист миру та свободи в Європі – всебічна підтримка України. Узгодженню спільного документа передувала суперечка між партіями коаліції (Вільна демократична партія, Соціал-демократична партія Німеччини та Зелені) й опозицією.

Не підтримали документ лише ультраправі (наприклад, Альтернатива для Німеччини) та ультраліві партії.

Під час дебатів декілька німецьких законодавців, включно з головою ХДС Фрідріхом Мерцем, різко розкритикували канцлера Німеччини Олафа Шольца за те, що він поїхав з дипломатичним візитом до Японії, поки Бундестаг обговорював питання щодо зброї для України.

Як відомо, навіть після повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну Берлін відмовлявся допомагати нашій державі зброєю, зокрема й важким озброєнням. Лише 26 квітня мінітр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт підтвердила, що її країна дала згоду на поставку в Україну самохідних броньованих зенітних установок Gepard.

Джерело: Deutsche Welle, Bloomberg, Bild, Der Spiegel