У п’ятницю, 6 травня, в Білорусі оголосили вирок росіянці Софії Сапезі – дівчині білоруського опозиційного блогера Романа Протасевича. Майже рік тому їх обох затримали після примусової посадки літака авіакомпанії Ryanair у Мінську.

Як інформує білоруський правозахисний центр Вясна, дівчину засудили до шести років позбавлення волі у виправній колонії загального режиму. Такий вирок ухвалив Гродненський обласний суд, підтримавши тим самим вимогу прокуратури.

Сапегу визнали винною за двома статтями кримінального кодексу Білорусі: в розпалюванні соціальної ворожнечі (ч. 3 ст. 130) та в незаконному зборі та розповсюдженні відомостей про приватне життя (ч. 1 ст. 179).

Окрім 6 років колонії, суд зобов’язав Сапегу виплатити “потерпілим” компенсацію моральної шкоди у розмірі 167 500 рублів (близько 47 тис. євро) та 7 488 рублів судового мита (понад 2 тис. євро).

Судові слухання в справі Софії Сапеги, яку правозахисники визнали політв’язнем, проходили з кінця березня цього року в закритому режимі.

Вирок ще можна оскаржити в апеляційній інстанції.

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Палітзняволенай Сафіі Сапега прысудзілі 6 гадоў калоніі Нагадаем, Сафію затрымалі 23 траўня 2021 года разам з Раманам Пратасевічам — самалёт авіякампаніі Ryanair, у якім яны ляцелі, прымусілі зрабіць пасадку ў Нацыянальным аэрапорце «Мінск».https://t.co/1mSfriKoq3 pic.twitter.com/i5Tcj229YV — Viasna (@viasna96) May 6, 2022

Що відомо про затримання Сапеги та в чому її звинувачують

Софії Сапезі – 24 роки. Вона є громадянкою РФ, певний час проживала з матір’ю в Білорусі, а навчалася в Литві.

23 травня 2021 року Сапегу та її хлопця – білоруського блогера, колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича затримали в аеропорту Мінська після примусової посадки літака Ryanair.

Telegram-канал Nexta відомий тим, що жорстко критикував режим Олександра Лукашенка, публікував розслідування про корупцію Лукашенка та його оточення, підтримував протести в Білорусі.

Літак прямував із Афін до Вільнюса. Коли лайнер пролітав над Білоруссю, надійшов сигнал, що він нібито замінований. Через це літак екстрено посадили, а Протасевича та Сапегу затримали.

Згодом колишній авіадиспетчер мінського аеропорту розповів слідчим, що повідомлення про замінування літака Ryanair було фальшивим, а екстрена посадка лайнера – це операція із затримання Протасевича, організована розвідкою Білорусі.

Софію Сапегу звинуватили в тому, що вона як редактор Telegram-каналу Чорна книга Білорусі публікувала особисті дані білоруських силовиків, суддів, чиновників та журналістів державних ЗМІ. Спочатку дівчина перебувала в СІЗО, але згодом уклала досудову угоду зі слідством, і її перевели під домашній арешт.

Спочатку Сапегу звинувачували за сімома статтями кримінального кодексу Білорусі, серед яких: розпалювання соціальної ворожнечі; насильство або погроза застосування насильства щодо працівників органів внутрішніх справ; погроза вбивства чи насильства щодо судді; перешкоджання законній професійній діяльності журналіста; незаконне збирання інформації про приватне життя та персональні дані.

Зрештою, з семи статей залишилися дві, за якими Софії Сапезі й винесли вирок.

Джерело: Правозахисний центр Вясна, БЕЛТА, Deutsche Welle