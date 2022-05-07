Сполучені Штати Америки виділяють Україні додаткову військову допомогу на суму до $150 млн. До пакету увійшли артилерійські боєприпаси, радари та інше обладнання.

Як поінформували в пресслужбі Міністерства оборони США, ця додаткова допомога повинна задовольнити критичні потреби України під час бойових дій, оскільки війська РФ продовжують свій наступ на Донбасі.

До нового пакету допомоги увійшли:

• 155-мм артилерійські снаряди (25 тис.);

• протиартилерійські радари AN/TPQ-36 (3 одиниці);

• електронне обладнання для придушення перешкод;

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• польове обладнання та запчастини до техніки.

У Пентагоні запевнили, що США продовжать використовувати наявні інструменти, щоб допомогти Україні захищатися у повномасштабній війні з РФ.

За даними Пентагону, за президенства Джо Байдена Вашингтон виділив Україні близько $4,5 млрд військової допомоги. З них близько $3,8 млрд було виділено з початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію нашої держави (тобто з 24 лютого). Йдеться про протитанкові ракетні комплекси Javelin, ракетні комплекси Stinger, гаубиці, боєприпаси та розроблені під потреби України безпілотники Phoenix Ghost.

Загалом з 2014 року США виділили Україні понад $6,5 млрд безпекової допомоги.

– Сполучені Штати також продовжують працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб визначити та надати Україні додаткові можливості для захисту, – наголошується в повідомленні.

Варто зазначити, що про новий пакет військової допомоги для України напередодні оголосив президент США Джо Байден. Він наголосив, що допомога потрібна, щоб Україна змогла досягнути успіху на наступному етапі війни.

Очікується, що американський лідер у понеділок, 9 травня, підпише закон про ленд-ліз для України. Цей документ дозволить швидше надсилати озброєння нашій державі завдяки усуненню зайвих бюрократичних процедур. Це вдруге в історії Вашингтон застосовує процедуру ленд-лізу (вперше це сталося під час Другої світової війни.

Наприкінці квітня Джо Байден також запросив у Конгресу США $33 млрд для України, $20 млрд із яких планується спрямувати на військову допомогу.

Джерело: Міноборони США

Фото: Department of Defense