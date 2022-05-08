Глави урядів та держав країн-учасників Великої сімки (G7) заявили про єдність у тому, щоб не дати перемогти президентові РФ Володимиру Путіну у війні проти України.

Про це йдеться у спільному комюніке лідерів країн G7, опублікованому на сайті Білого дому.

Заява починається з акценту на пам’ятній даті, 8 травня, коли світова спільнота відзначає закінчення Другої світової війни в Європі та звільнення від фашизму та нацизму.

– Ми сумуємо про мільйони жертв і висловлюємо свою повагу, особливо всім тим, хто заплатив останню ціну за перемогу над націонал-соціалістичним режимом, включаючи західних союзників та Радянський Союз. Через 77 років президент Путін і його режим вирішили вторгнутися в Україну в неспровокованій агресивній війні проти суверенної країни. Його дії ганьблять Росію та історичні жертви її народу, – йдеться у повідомленні.

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У заяві G7 наголошується, що вторгнення в Україну та діями з 2014 року РФ порушила міжнародний порядок, заснований на правилах, зокрема Статуту ООН, розробленого після закінчення Другої світової війни.

Зазначається, що на зустрічі лідерів був присутній також і президент України Володимир Зеленський, якого всі учасники зустрічі запевнили у повній солідарності та підтримці.

– Президент Зеленський наголосив на твердій рішучості України захищати свій суверенітет та територіальну цілісність. Він заявив, що кінцевою метою України є забезпечення повного виведення російських збройних сил та техніки з усієї території України та забезпечення її здатності захистити себе в майбутньому, та подякував членам G7 за підтримку, йдеться у повідомленні.

Володимир Зеленський наголосив, що розраховує на своїх міжнародних партнерів, зокрема на членів G7, у наданні необхідної допомоги у сфері обороноздатності, а також з метою забезпечення швидкого та ефективного відновлення економіки України та забезпечення її економічної та енергетичної безпеки.

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У комюніке йдеться, що український лідер наголосив на прихильності своєї країни відстоювати наші спільні демократичні цінності та принципи, включаючи повагу прав людини та верховенство закону.

– Сьогодні ми, члени Великої сімки, запевнили президента Зеленського у нашій постійній готовності взяти на себе подальші зобов’язання, щоб допомогти Україні забезпечити її вільне та демократичне майбутнє, аби Україна могла захистити себе зараз та стримати майбутні акти агресії. З цією метою ми продовжуватимемо надавати військову та оборонну допомогу українським збройним силам, продовжуватимемо підтримувати Україну у захисті її мереж від кібер-інцидентів та розширювати нашу співпрацю, у тому числі у сфері інформаційної безпеки. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну у підвищенні її економічної та енергетичної безпеки, – наголошується у заяві.

Лідери G7 нагадали, що вже виділили підтримку Україні на $24 млрд, а також зобов’язалися найближчими тижнями посилити фінансову допомогу Україні для “ліквідації фінансових прогалин та надання основних послуг своєму населенню”, одночасно розробляючи варіанти підтримки довгострокового відновлення та реконструкції країни.

У цьому контексті згадується створення рахунку МВФ та Трастового фонду з боку Європейського Союзу, а також підтримку Світового банку та Європейського банку реконструкції та розвитку.

– Ми закликаємо всіх партнерів приєднатися до нашої підтримки українського народу та біженців та допомогти Україні відновити своє майбутнє. Ми знову засуджуємо неспровоковану, невиправдану та незаконну військову агресію Росії проти України та невиборчі напади на громадянське населення та цивільну інфраструктуру, які призвели до жахливої ​​гуманітарної катастрофи у самому серці Європи, – йдеться у повідомленні.

Лідери зазначили, що вражені масштабною загибеллю людей, зазіханням на права людини та руйнуваннями, які дії Росії завдали Україні.

– За жодних обставин цивільні особи та особи, які не беруть активної участі у бойових діях, не можуть бути законними цілями. Ми докладемо всіх зусиль, щоб притягнути президента Путіна та архітекторів та співучасників цієї агресії, включаючи режим Лукашенка у Білорусі, до відповідальності за їхні дії відповідно до міжнародного права. Для цього ми продовжуватимемо працювати разом з нашими союзниками та партнерами по всьому світу, – йдеться у повідомленні.

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Глави країн Великої сімки також відзначили розслідування та збирання доказів щодо військових злочинів, скоєних в Україні, зокрема, з боку головного прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС), незалежної слідчої комісії, уповноваженої Радою з прав людини ООН, а також місією ОБСЄ.

Лідери засудили спроби РФ змінити демократично обрану владу в Україні на нелегітимну.

– Ми не визнаємо ці дії, що порушують суверенітет та територіальну цілісність України. Ми продовжуватимемо протидіяти російській стратегії дезінформації, яка навмисно маніпулює світовою – зокрема російською – громадськістю, сподіваючись приховати провину російського режиму за цю війну, – наголошується в заяві.

Плани G7 щодо санкцій проти РФ

У комюніке зазначається, що західні санкції вже суттєво ускладнили для Росії ведення війни проти України. Лідерами відзначається прагнення посилювати тиск на РФ надалі.

Сторони колективно зобов’язалися вжити таких заходів:

1. Лідери зобов’язалися поступово усунути залежність від російських енергоносіїв, у тому числі шляхом поступової відмови або заборони імпорту російської нафти.

– Ми забезпечимо, щоб ми зробили це своєчасно та впорядковано, і таким чином, щоб світ мав час для забезпечення альтернативних поставок. У міру цього ми працюватимемо разом і з нашими партнерами над забезпеченням стабільних та стійких глобальних постачань енергоносіїв та доступних цін для споживачів, у тому числі шляхом прискорення скорочення нашої загальної залежності від викопних видів палива та переходу до екологічно чистої енергії, – йдеться у повідомленні.

2. Сторони зобов’язалися вжити заходів щодо заборони або іншого запобігання наданню ключових послуг, від яких залежить Росія.

– Це посилить ізоляцію Росії у всіх секторах її економіки, – йдеться у повідомленні.

3. Лідери G7 планують вживати заходів проти російських банків, пов’язаних зі світовою економікою та системно важливих для російської фінансової системи.

4. Сторони зобов’язалися посилювати боротьбу із російською пропагандою.

– Добропорядні приватні компанії не повинні приносити дохід російському режиму або його філіям, які підживлюють російську військову машину, – йдеться у повідомленні.

5. Глави країн Великої сімки зобов’язалися продовжити посилювати тиск на російські фінансові еліти та членів їхніх сімей, які підтримують президента Росії у його військових зусиллях та витрачають ресурси російського народу. Вони планують запровадити додаткові санкції проти різних російських осіб.

Країни G7 також продовжать роботу з партнерами, щоб не допустити ухилення РФ від санкцій, їхнього обходу або інших заходів, що дозволяють знехтувати обмеження Росії.

Лідери Великої сімки акцентували увагу на продовольчих збоях у всьому світі, які були викликані війною проти України.

– Разом з Організацією Об’єднаних Націй ми закликаємо Росію припинити блокаду та всі інші дії, що перешкоджають виробництву та експорту українського продовольства відповідно до її міжнародних зобов’язань. Нездатність зробити це розглядатиметься як напад на систему харчування всього світу, – йдеться у комюніке.

У заяві йдеться про допомогу Україні в експорті продукції, зокрема альтернативними маршрутами.

– Група семи та Україна єдині у цей скрутний час і у своєму прагненні забезпечити демократичне та процвітаюче майбутнє України. Ми, як і раніше, єдині в нашій рішучості не допустити перемоги президента Путіна у його війні проти України, – йдеться у заяві.

Лідери G7 зобов’язалися пам’ятати всіх, хто виборював свободу у Другій світовій війні, і продовжувати боротися за неї сьогодні, заради народу України, Європи та світової спільноти.