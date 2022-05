Державний секретар США Ентоні Блінкен висловив упевненість у перемозі України у розв’язаній Росією повномасштабній війні.

Відповідну заяву він зробив у своєму Twitter-акаунті. Блінкен зазначив, що, підтримуючи Україну, США також підтримують принципи, на яких базується світова безпека.

We know that a sovereign and independent Ukraine will endure. And we know that in supporting Ukraine we’re also defending the principles of sovereignty and independence that are foundational to global peace and security.

