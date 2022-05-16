Державний секретар США Ентоні Блінкен висловив упевненість у перемозі України у розв’язаній Росією повномасштабній війні.

Відповідну заяву він зробив у своєму Twitter-акаунті. Блінкен зазначив, що, підтримуючи Україну, США також підтримують принципи, на яких базується світова безпека.

– Ми знаємо, що суверенна і незалежна Україна вистоїть. І ми знаємо, що, підтримуючи Україну, ми також захищаємо принципи суверенітету та незалежності, які є основою для глобального миру та безпеки, – наголосив Блінкен.

We know that a sovereign and independent Ukraine will endure. And we know that in supporting Ukraine we’re also defending the principles of sovereignty and independence that are foundational to global peace and security. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 15, 2022

За словами держсекретаря США, розв’язавши війну, Кремль думав, що може знищити Україну. Натомість останні події лише зміцнили український суверенітет та незалежність.

– Президент Путін розпочав цю жорстоку і нічим не спровоковану війну, думаючи, що зможе знищити Україну як незалежну державу та розділити НАТО. Натомість він лише зміцнив суверенітет і незалежність України. А НАТО стало сильнішим, більш боєздатним та більш єдиним, ніж будь-коли, – зазначив Блінкен.

President Putin launched this brutal and unprovoked war thinking he could eliminate Ukraine as an independent country and divide @NATO. Instead, he’s only reinforced Ukraine’s sovereignty and independence. NATO is stronger, more capable, more unified than ever. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 15, 2022

Як відомо, нещодавно Конгрес США ухвалив закон про ленд-ліз для України. Після цього документ підписав американський лідер Джо Байден. Вашингтон запустив процедуру ленд-лізу вдруге в історії. Вперше це сталося під час Другої світової війни.

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Ухвалений закон дозволить виділяти військову допомогу Україні без затримок та бюрократичних процедур.

Крім того, США планують схвалити пакет додаткового фінансування для нашої держави в розмірі $39,6 млрд. Його вже затвердила Палата представників США (нижня палата Конгресу). Водночас швидке голосування в Сенаті США заблокував сенатор-республіканець Ренд Пол. Ухвалення закону очікується цього тижня.

Джерело: Ентоні Блінкен