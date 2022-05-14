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Факти / Україна / Політика

Санкції та нова допомога: Зеленський у Києві провів переговори з делегацією Сенату США

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Візит сенаторів США

У суботу, 14 травня, до Києва прибула з візитом делегація Сенату США (верхньої палати американського Конгресу) на чолі з лідером республіканців Мітчеллом Макконнеллом. Вони зустрілися з президентом України Володимиром Зеленський.

Про деталі зустрічі й переговорів поінформували в пресслужбі Офісу президента.

Як зазначив Володимир Зеленський, цей візит є потужним сигналом двопартійної підтримки нашої держави з боку Конгресу США та американців. Президент нагадав, що в умовах повномасштабної агресії РФ Україна бореться не лише за свою державність, але й за демократичні цінності та свободи.

Під час зустрічі глава держави згадав про жахливі злочини, які війська РФ чинять в Україні.

– Росія здійснює геноцид проти українського народу. Скоює воєнні злочини, яких жахається весь світ, – тортури, масові розстріли, зґвалтування. Таких злочинів Європа не бачила з часів Другої світової війни, – наголосив він.

Президент відзначив, що США відіграють особливу роль у посиленні санкційного тиску на країну-агресора РФ. Йдеться, зокрема, про заборону на імпорт російської нафти та призупинення торгівлі.

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Зеленський додав, що важливим є й посилення тиску на банківський сектор РФ. Крім того, він закликав США офіційно визнати Росію країною-спонсором тероризму (в американському Сенаті раніше була зареєстрована відповідна резолюція).

– Розраховую на підтримку Сполученими Штатами подальшого посилення санкцій. Крім того, вважаємо, що РФ має бути офіційно визнана державою-спонсором тероризму, – наголосив Зеленський.

Ще однією темою переговорів із делегацією США стала важливість ленд-лізу, затвердженого Вашингтоном для України. У цьому контексті Зеленський висловив сподівання, що Сенат США оперативно схвалить пакет додаткового фінансування в розмірі $39,6 млрд.

Як відомо, цей пакет допомоги вже затвердила Палата представників США (нижня палата Конгресу). Водночас швидке голосування в Сенаті США заблокував сенатор-республіканець Ренд Пол.

Візит делегації США
Візит делегації США
Візит делегації США
Візит делегації США
Візит делегації США
Візит делегації США
Візит делегації США
Візит делегації США
Візит делегації США
Візит делегації США
Візит делегації США
Візит делегації США
Візит делегації США
Візит делегації США
Санкції та нова допомога: Зеленський у Києві провів переговори з делегацією Сенату США / 7 фотографий

За підсумками сьогоднішньої зустрічі з членами Сенату заступник керівника ОПУ Андрій Сибіга повідомив, що рішення щодо майже $40 млрд підтримки очікується вже наступного тижня.

– Наступного тижня слід очікувати рішення щодо $40 млрд підтримки. Як і подальше посилення санкцій щодо російського агресора та нарощування оборонної підтримки. Реалізацію програми ленд-лізу. На часі також визнання РФ країною-спонсором тероризму, – розповів Сибіга.

Варто зазначити, що це не перший візит американських високопосадовців за останні тижні. Так, наприкінці квітня Київ відвідали державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони США Ллойд Остін.

1 травня в столиці України побувала спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.

А 8 травня з візитом в Україні перебувала перша леді США Джилл Байден. Вона відвідала Ужгород, де зустрілася з першою леді України Оленою Зеленською.

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Фото: Офіс президента України, Андрій Сибіга

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Фото: Офіс президента

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