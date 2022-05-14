У суботу, 14 травня, до Києва прибула з візитом делегація Сенату США (верхньої палати американського Конгресу) на чолі з лідером республіканців Мітчеллом Макконнеллом. Вони зустрілися з президентом України Володимиром Зеленський.

Про деталі зустрічі й переговорів поінформували в пресслужбі Офісу президента.

Як зазначив Володимир Зеленський, цей візит є потужним сигналом двопартійної підтримки нашої держави з боку Конгресу США та американців. Президент нагадав, що в умовах повномасштабної агресії РФ Україна бореться не лише за свою державність, але й за демократичні цінності та свободи.

Під час зустрічі глава держави згадав про жахливі злочини, які війська РФ чинять в Україні.

– Росія здійснює геноцид проти українського народу. Скоює воєнні злочини, яких жахається весь світ, – тортури, масові розстріли, зґвалтування. Таких злочинів Європа не бачила з часів Другої світової війни, – наголосив він.

Президент відзначив, що США відіграють особливу роль у посиленні санкційного тиску на країну-агресора РФ. Йдеться, зокрема, про заборону на імпорт російської нафти та призупинення торгівлі.

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Зеленський додав, що важливим є й посилення тиску на банківський сектор РФ. Крім того, він закликав США офіційно визнати Росію країною-спонсором тероризму (в американському Сенаті раніше була зареєстрована відповідна резолюція).

– Розраховую на підтримку Сполученими Штатами подальшого посилення санкцій. Крім того, вважаємо, що РФ має бути офіційно визнана державою-спонсором тероризму, – наголосив Зеленський.

Ще однією темою переговорів із делегацією США стала важливість ленд-лізу, затвердженого Вашингтоном для України. У цьому контексті Зеленський висловив сподівання, що Сенат США оперативно схвалить пакет додаткового фінансування в розмірі $39,6 млрд.

Як відомо, цей пакет допомоги вже затвердила Палата представників США (нижня палата Конгресу). Водночас швидке голосування в Сенаті США заблокував сенатор-республіканець Ренд Пол.

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За підсумками сьогоднішньої зустрічі з членами Сенату заступник керівника ОПУ Андрій Сибіга повідомив, що рішення щодо майже $40 млрд підтримки очікується вже наступного тижня.

– Наступного тижня слід очікувати рішення щодо $40 млрд підтримки. Як і подальше посилення санкцій щодо російського агресора та нарощування оборонної підтримки. Реалізацію програми ленд-лізу. На часі також визнання РФ країною-спонсором тероризму, – розповів Сибіга.

Варто зазначити, що це не перший візит американських високопосадовців за останні тижні. Так, наприкінці квітня Київ відвідали державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони США Ллойд Остін.

1 травня в столиці України побувала спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.

А 8 травня з візитом в Україні перебувала перша леді США Джилл Байден. Вона відвідала Ужгород, де зустрілася з першою леді України Оленою Зеленською.

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Фото: Офіс президента України, Андрій Сибіга