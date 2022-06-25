Повернемо Тайвань будь-якими засобами: КНР погрожує острову військовим вторгненням

Червень, 25 в 16:19

Пекін допускає приєднання Тайваню до материкового Китаю будь-якими засобами. Про це в інтерв’ю французькій газеті Livre Noir сказав посол КНР у Франції Лу Шей.

Він заявив, що Пекін залишається непохитним щодо “повернення Тайваню під свій одноосібний контроль”.

— Ми повернемо Тайвань будь-якими засобами, зокрема військовими, – заявив посол.

« Nous reprendrons Taïwan par tous les moyens, y compris militaires. » Зараз дивляться Ce sont les mots de l’ambassadeur de Chine en France, interrogé hier sur Livre Noir. #Taiwan #Chine https://t.co/EFhm2ev8f2 pic.twitter.com/PwdrEPx6wb — Erik Tegnér (@tegnererik) June 24, 2022

За його словами, Пекін “не може залишити Тайвань незалежним”: Якщо не можна приєднати країну мирним шляхом, що можна зробити?

Коли його запитали, чи можна порівняти війну в Україні з конфліктом довкола Тайваню, він відповів, що “ні”.

— Не можна порівнювати війну в Україні та конфлікт на Тайвані, тому що Тайвань не є суверенною державою, він з давніх часів є невід’ємною частиною Китаю, – сказав Шей.

« On ne peut pas comparer la guerre en Ukraine et le conflit à Taïwan car Taïwan n’est pas un État souverain, c’est une partie intégrante de la Chine depuis l’Antiquité. » Entretien avec l’ambassadeur de Chine en France : https://t.co/LPqzeWhFxG @AmbassadeChine pic.twitter.com/puiiTWiXES — Livre Noir (@Livrenoirmedia) June 24, 2022

10 червня міністр оборони Китаю Вей Фенхе під час зустрічі з очільником Пентагону Остіном Ллойдом заявив, що Пекін “без вагань розпочне війну”, якщо Тайвань проголосить незалежність.

Згодом стало відомо, що очільник Китаю Сі Цзіньпін підписав нові правила, які регулюють “невійськові” спецоперації. Серед заявлених цілей документа, що складається з шести розділів, є “підтримка національного суверенітету… регіональної стабільності та регулювання організації та здійснення невійськових спецоперацій”.

21 червня до зони дії ППО Тайваню без попередження увійшли 29 військових літаків Китаю. Міноборони Тайваню повідомило, що частина з них прямувала на північний схід від острова Пратас. Після цього тайванські літаки піднялися у повітря для перехоплення.

Джерело: Livre Noir