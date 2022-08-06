Серпень, 06 в 1:06

Польський офіс міжнародної правозахисної організації Amnesty International після виходу скандального звіту центрального офісу опублікував заяву, в якій засудив злочинні дії Росії в Україні.

Про це йдеться на сторінці польського відділення AI у Facebook.

У повідомленні наголошується, що Amnesty International послідовно засуджує вторгнення Росії до незалежної України та послідовно закликає притягнути російські війська до відповідальності за скоєні воєнні злочини та грубі порушення Росією міжнародного гуманітарного права.

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– Упродовж 8 років, з моменту захоплення Росією українського Криму, ми нагадуємо людям, що захист цивільного населення під час збройних конфліктів є обов’язком усіх залучених до війни сторін, – йдеться у повідомленні.

Також у польському AI написали, що з перших днів агресії Росії проти України організація наголошує, що війська РФ чинять нелюдські напади не лише на окремі цивільні об’єкти, а й на міста-мільйонники, невеликі міста та села, які найчастіше населені лише мирними жителями.

– Українці борються у своїй власній країні, захищаючи свою державу та свої сім’ї скрізь, де на них нападають російські війська. Українські збройні сили – підтримувані демократичними країнами з усього світу, включаючи Польщу – захищаються від жорстокого та несправедливого тиску, борючись у нерівних умовах, нав’язаних агресором, – йдеться у повідомленні.

В організації вказали, що наслідком вторгнення РФ є як загибель солдатів, які беруть участь у конфлікті, так і цивільних осіб, які не беруть участь у безпосередніх бойових діях. Польські правозахисники нагадали, що згідно з міжнародним правом цивільні особи заслуговують на захист.

– Amnesty International наголошує, що жодні обставини не звільняють нікого від обов’язку дотримуватись міжнародного гуманітарного права, – йдеться у повідомленні.

Там нагадали, що незалежність, неупередженість та опора на докази є основними принципами, що лежать в основі роботи нашої організації.

– Ми знаємо, що в оборонній війні – у прямому збройному протистоянні з силами вторгнення – виникають ситуації, коли близькість бойових дій ускладнює безпеку цивільного населення. Саме тому ми постійно закликаємо забезпечити їм максимальний захист у будь-яких ситуаціях, – написали правозахисники.

У польському Amnesty International нагадали, що постійно документують, серед іншого, випадки страт, тортур, зґвалтувань та грабежів, які скоюють російські солдати та найманці, які руйнують все більше українських сіл дощенту.

– Ми відстежуємо порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права, де б вони не відбувалися, незалежно від того, хто їх переживає та хто їх робить. Це стосується і війни, яка відбувається в Україні, – йдеться в повідомленні.

Звіт головного офісу AI

4 серпня правозахисна організація Amnesty International випустила звіт, в якому заявляє, що українські військові наражають на небезпеку цивільне населення, розміщуючись на території шкіл і лікарень.