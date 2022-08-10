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Співзасновник шведської філії Amnesty залишає організацію через незгоду зі звітом про ЗСУ

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Amnesty International
Фото: Unsplash

Один із співзасновників шведської філії Amnesty International Пер Вестберг залишає правозахисну організацію після її звіту про про Збройні сили України. Про це повідомило видання Svenska Dagbladet.

—Я належу до організації вже майже 60 років. З важким серцем через заяви Amnesty щодо війни в Україні я закінчую свою довгу і плідну співпрацю, — сказав Вестберг.

Пер Вестберг став співзасновником шведської Amnesty у 1960-х роках.

У скандальному звіті Amnesty International критикує військову відповідь України на вторгнення Росії в країну.

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У Євросоюзі у відповідь на скандальний звіт Amnesty International щодо України заявили, що це Росія здійснює невиправдану агресію і атакує мирних жителів і цивільні об’єкти, українська армія ж намагається їх захистити.

Цю доповідь розкритикували представники української влади, міжнародних організацій та юристи. Газета The Times назвала організацію путінськими пропагандистами.

Українське відділення АІ не долучили до підготовки доповіді. Це призвело до розколу в організації і звільнення співробітників київського офісу. Amnesty International вибачилася за “страждання та гнів”, викликані її останнім звітом щодо України, але заявила, що не відмовляється від висновків, викладених у звіті.

Джерело: Svenska Dagbladet

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