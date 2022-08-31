Серпень, 30 в 21:20

Папа Римський засуджує загарбницьку війну Росії проти України як варварську та морально несправдливу.

Про це йдеться у комюніке, оприлюдненому на сайті Ватикану.

– Щодо широкомасштабної війни в Україні, яку розпочала Російська Федерація, виступи Святішого Отця Франциска є чіткими й однозначними в засудженні її як морально несправедливої, неприйнятної, варварської, безумної, огидної та святотатської, – заявляють у Ватикані.

Заява з’явилася на сайті після критики Папи з боку українського суспільства та МЗС через те, що Франциск назвав “безневинною жертвою війни” загиблу Дар’ю Дугіну, дочку Олександра Дугіна, ідеолога російського євразійства.

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У Ватикані вважають, що ці висловлювання Папи “потрібно розуміти як голос, піднесений на захист людського життя та цінностей, пов’язаних з ним, а не як зайняття політичної позиції”.

Варто зазначити, що Папа Римський Франциск не вперше потрапляє у скандал через висловлювання щодо війни в Україні.

У квітні він критикував постачання зброї Україні, а також у Ватикані хотіли “примирити” українців та росіян під час Хресної ходи.