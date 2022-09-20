У центрі уваги буде Україна – Боррель про сесію Генасамблеї ООН

Вересень, 20 в 12:46

Цього тижня Україна буде в центрі загальних дебатів 77-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Про це перед їх початком за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ повідомив високий представник ЄС із питань зовнішньої політики Жозеп Боррель.

– Це буде найважливіший тиждень в ООН. Україна буде центральною темою… – анонсував Жозеп Боррель.

Високий представник ЄС наголосив, що Україна б’ється, зазнає бомбардувань і ракетних обстрілів.

Зараз дивляться

Решта світу в цей час “уражена зростанням цін на енергію та продовольство, а також високими обліковими ставками”.

Таким чином, зазначає Жозеп Боррель, високі ціни на енергетику та продовольство, спричинені війною, створили фінансову кризу, яка уразила всіх.

На переконання високого представника ЄС із питань зовнішньої політики, європейці мають більше взаємодіяти з рештою світу, щоб говорити про ці проблеми.

– Ми визначатимемося, як протидіяти російському наративу, щоб переконати людей, що не санкції спричинили ці проблеми, а війна Росії проти України, – додав високий представник ЄС.

Нагадаємо, що затверджену президентом України делегацію для участі у Генасамблеї ООН очолює міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Його заступником призначено постпреда України при ООН Сергія Кислицю.

20 вересня із зверненням до Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй має виступити президент Володимир Зеленський.

Трансляція почнеться орієнтовно о 16:00.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 209-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.