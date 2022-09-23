Вересень, 23 в 19:50

Якщо Росія застосує проти України тактичну ядерну зброю, вона буде виключена з цивілізованого світу та отримає жорстку відповідь з боку США.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. У заяві для ЗМІ політик наголосив, що Сполучені Штати дуже серйозно ставляться до ядерного шантажу з боку РФ.

Дуда уточнив, що США “також мають кнопки, які запускають ядерні ракети”. Польський лідер також нагадав, що Україна не є ядерною державою і захищає свою територію від російської агресії звичайною зброєю.

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– Сполучені Штати – це велика ядерна держава, найбільша військова держава в світі. І той факт, що США сприймають цю російську загрозу серйозно, також є загрозою для РФ. Якщо Росія порушить усі табу і проти держави, яка не має ядерної зброї і сьогодні захищає свою територію, використовуючи лише звичайну зброю, навіть якщо проти цієї держави (України, – Ред.) буде застосовано тактичну ядерну зброю, РФ може очікувати на відповідь, – повідомив Дуда.

За словами президента Польщі, російський диктатор Володимир Путін та його оточення знають, що застосування навіть тактичної ядерної зброї проти держави з без’ядерним статусом поставить РФ та її керівництво “поза межами світової політики”.

Він зазначив, що якщо в РФ наважаться на такий божевільний крок, то опиняться за межами цивілізованого демократичного світу, для якого перестануть існувати.

– Це не тільки загроза кримінальних трибуналів і відповідальності та можливого тривалого позбавлення волі, а просто виключення з цивілізованого світу і їх, і Росії, поки вони стоять на її чолі, – пояснив Дуда.

Як відомо, 21 вересня російський диктатор Володимир Путін заявив про можливість застосування ядерної зброї “в разі загрози територіальній цілісності” РФ.

У відповідь на цю заяву президент України Володимир Зеленський наголосив, що світ не дозволить Кремлю застосувати ядерну зброю, проте ризики залишаються.

Зеленський додав, що погрози Кремля не змусять Україну відмовитися від деокупації всіх своїх територій.

Джерело: Polsat News