Жовтень, 01 в 10:27

Туреччина не визнає незаконну “анексію” Росією території чотирьох областей України – Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської.

Відповідну заяву оприлюднило Міністерство закордонних справ Туреччини. Там зазначили, що позиція країни щодо окупованих українських територій є незмінною з 2014 року.

У відомстві нагадали, що тоді офіційна Анкара не визнала незаконну анексію Криму Росією на нелегітимному референдумі. А після того Туреччина постійно озвучувала тверду підтримку територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України.

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– Відповідно до цієї позиції, яку ми зайняли у 2014 році, ми відкидаємо рішення Росії анексувати Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області України, – наголосили в МЗС.

У відомстві нагадали, що таке рішення Кремля є грубим порушенням принципів міжнародного права.

Крім того, Туреччина підтримує вирішення повномасштабної війни в Україні “на основі справедливого миру шляхом переговорів”.

Як відомо, напередодні російський диктатор Володимир Путін оголосив про “анексію” захоплених територій України. Йдеться про Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області.

У відповідь на це президент України Володимир Зеленський оголосив, що наша держава подає заявку на вступ до НАТО в пришвидшеному порядку. Він також зазначив, що Україна не проводитиме жодних переговорів із РФ, доки її президентом залишається Путін.

Невдовзі після заяви Кремля США, Велика Британія і Канада запровадили нові санкції проти РФ.

Крім того, американський лідер Джо Байден запевнив, що Сполучені Штати продовжать підтримувати зусилля України з повернення всіх територій, захоплених РФ.

Джерело: МЗС Туреччини