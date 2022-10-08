Жовтень, 08 в 13:18

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу припускає, що за вибухом на Керченському мосту вранці 8 жовтня може стояти Україна. Він привітав “українські спецслужби” з цією подією.

– Естонія, безумовно, вітає це (вибух та масштабну пожежу на Керченському мосту, – Ред.). Вітаємо українські підрозділи спеціального призначення, які, ймовірно, стоять за цією операцією, – зазначив очільник МЗС Естонії.

Варто зазначити, що у СБУ, Міноборони чи Генштабі ЗСУ поки не коментували ймовірну причетність українських спецслужб до масштабного вибуху та пожежі на мосту через Керченську протоку.

Вранці 8 жовтня стало відомо, що на залізничній гілці Керченського мосту стався вибух, внаслідок чого спалахнула потужна пожежа.

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Військовий експерт Олександр Мусієнко припускає, що вибух на мосту зменшить темпи перекидання російської армії на тимчасово окуповану територію України. Він зазначив, що понад 70% забезпечення підрозділів РФ на Півдні відбувалося саме через Крим.